Един гол стигна за история. Колумбия пак е жива в елиминациите

Колумбия прескочи към осминафиналите на Световното първенство след минимална, но напълно изстрадана победа с 1:0 над Гана в Канзас Сити. Джон Ариас вкара единствения гол още в 14-ата минута след центриране на Луис Суарес, който се появи принудително на терена след ранната контузия на Джон Кордоба. Тимът на Нестор Лоренсо контролираше по-голямата част от мача, но така и не успя да убие интригата с второ попадение.

Следващият съперник на Колумбия ще бъде Швейцария, а двубоят е във Ванкувър във вторник от 23:00 часа българско време.

Ранна контузия, бърз удар

Мачът започна с неприятен удар за Колумбия. Още в седмата минута централният нападател Джон Кордоба се контузи и трябваше да бъде заменен от Луис Суарес. Само няколко минути по-късно точно тази принудителна промяна се превърна в златен ход.

В 14-ата минута Суарес проби по десния фланг и центрира остро към наказателното поле. Ариас се измъкна навреме и с глава прати топката в мрежата за 1:0. Голът даде на Колумбия това, което в елиминационен мач тежи най-много - ранно спокойствие и право да контролира темпото.

Колумбия можеше да реши всичко още преди паузата

До края на първото полувреме южноамериканците бяха по-опасният отбор. Луис Диас и Суарес пропуснаха да удвоят, а левият бранител Йохан Мохика също беше близо до гол с глава от малка дистанция. Вратарят на Гана Лоурънс Ати-Зиги обаче се намеси решително и запази надеждата на африканците.

Гана трудно намираше пространство и рядко стигаше до истинско напрежение пред Камило Варгас. Ройтерс отбеляза, че Антоан Семеньо оставаше най-видимата заплаха за „черните звезди“, но колумбийската защита успя да го държи далеч от решителния удар.

ВАР остави мача жив

В 56-ата минута изглеждаше, че Колумбия най-после е затворила вратата пред Гана. Луис Диас се възползва от грешка в защитата и прати топката във вратата на Ати-Зиги. Радостта обаче беше кратка - след намеса на ВАР попадението беше отменено заради засада.

Така мачът остана опасно отворен. Колумбия държеше инициативата, но един гол никога не е достатъчно сигурен в елиминациите. В 81-вата минута Давинсон Санчес можеше да сложи точка след корнер, но ударът му с глава не преодоля вратаря на Гана.

Победа, която тежи повече от резултата

До края Колумбия не позволи паника. Отборът остана стегнат, не отвори излишни пространства и изнесе последните минути с дисциплина, която говори за зрялост. Ройтерс подчерта, че подкрепата на хилядите колумбийски фенове е превърнала вечерта в Канзас Сити почти в домакински мач за южноамериканците.

Успехът има и историческа стойност. Колумбия спечели мач в елиминационната фаза на световни финали за втори път в историята си и за първи път от 2014 година насам. В турнир, в който всяка грешка може да бъде последна, това 1:0 тежи като много повече от минимална победа.

Швейцария чака, а Колумбия вече вярва

На осминафиналите Колумбия ще срещне Швейцария, която елиминира Алжир с 2:0. Ройтерс отбелязва, че южноамериканците остават непобедени на турнира след силната си групова фаза и трудния успех срещу Гана.

Това не беше вечер на фойерверки, а на хладна кръв. Колумбия не блестя през целия мач, но показа нещо, което в елиминациите често е по-важно - способност да пази преднина, да страда и да не се разпада. Гана си тръгва с усещането, че е останала в мача до края, но Колумбия си тръгва с билета напред. А във Ванкувър срещу Швейцария вече ще трябва не само да оцелява, а да доказва, че може да мечтае по-голямо.

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