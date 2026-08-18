Трус в Челси. Акционери пред напускане

Миноритарните акционери в Челси Тод Боули и Марк Уолтър водят разговори с „Клиърлейк Кепитъл“ за продажбата на своите дялове в лондонския клуб, пише Financial Times.

Инвестиционната компания, управлявана от Бехдад Егбали и Хосе Фелисиано, притежава 61,5% от акциите на Челси. Боули и Уолтър държат по 12,8%, но вече са обсъдили възможността да ги прехвърлят на мажоритарния собственик.

Боули беше публичното лице на консорциума, който придоби клуба преди четири години срещу 2,5 милиарда паунда. Въпреки това основните управленски решения на „Стамфорд Бридж“ на практика се вземат от „Клиърлейк“.