Челси обяви трансфер за 57 млн.евро

Челси обяви трансфера на защитника на Аталанта Марко Палестра.

21-годишният италианец е подписал договор с лондонския клуб до 2033 г. и ще се присъедини към отбора по време на предсезонния тренировъчен лагер, съобщи сайтът на лондончани.

Според информации в британската преса Челси плати 57 милиона евро за новото му попълнение. Миналия сезон Палестра беше обявен за най-добър защитник в Серия А.

Миналия сезон Палестра прекара време под наем в Каляри, където участва в 37 мача от Серия А, играейки като краен защитник и халф на двата фланга. През 2026 г. той дебютира за италианския национален отбор, записвайки два мача.

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