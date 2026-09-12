Трус в Челси. Акционери пред напускане
Кой ще управлява след очакваната промяна
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Кой ще управлява след очакваната промяна
Компанията насочва 750 000 евро от печалбата си за 2025 г. към инвеститорите
Компанията разпространи съобщение до медиите
Във фирмата се въвежда Консултативен съвет (Advisory Board)
След общото събрание отидете и си купете абонаментна карта, призова Папазов
Дивидентът ще бъде гласуван на Общо събрание на акционерите на 25 октомври
Акционерите във Фолксваген избират на 14 май между Раковски и Измир
Шефът на "Амазон" успокои акционерите с "приятелски" развод
Искат да го махнат от поста заради лошите резултати на компанията
Акционерите на ВиК -дружеството - МРРБ И 10-те общини в Шуменско можели и да коригират решението на КЕВР за поскъпване на питейната вода.
Дългосрочните договори за изкупуване на ток не пречат на свободния пазар, казва Гари Левсли Гари Левсли е изпълнителен вицепрезидент и главен изпълни...
Ръководството на футболния "Левски" разпространи важни подробности за акционерите, които в понеделник ще присъстват на Общото събрание на клуба. Ето...
Трима ще вадят "червените" от калта Драмата с ЦСКА е към своя край, типично за "червените" със закъсняла и инфарктна, но с щастлива развръзка. В петъ...
Схема за спасение на ЦСКА е измислена, но чака зелена светлина от държавата по отношение на дълга към НАП. Индикациите са, че такава ще бъде дадена, т...
Ивайло Манджуков
Петролът, Русия и Гърция предизвикаха динамична търговия на световните пазари На международните финансови пазари търговията бе изключително динамична...
София. Привържениците на "Левски" ще получат безвъзмездно 15% от акциите, които притежава Тодор Батков. Това стана ясно след като днес се проведе първ...
Акционерите в КТБ са в режим на изчакване, преди да предложат конкретни стъпки за спасяването на банката. Това стана ясно от думите на финансовия експ...
Добрич. По 50 стотинки дивидент на акция ще получат акционерите на най-голямата туристическа компания "Албена" АД. Това реши проведеното вчера в еднои...
София. 48,2 млн. лева ще бъдат разпределени между акционерите в електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България" АД. Управителният съв...