ЦСКА обяви голяма новина за "Армията"!

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол ще бъде представен пред медиите в понеделник, 5 октомври, от 15:00 часа.

За срещата с германския специалист клубът ще отвори новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“.

Представянето ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина.

От ЦСКА отправиха покана към медиите да присъстват на пресконференцията, като уточниха, че достъп ще получат единствено журналисти с валидни журналистически карти.

ЦСКА отваря новия стадион "Българска армия" още този месец. Съоръжението получи разрешение за ползване още на 12 септември. В момента около терена, трибуните и вътрешните помещения продължават последните довършителни дейности.

Сложени са всички елементи по вътрешната страна на козирката. Монтирани са всички огради между секторите, а вече и откъм терена при сектор "Г". Окачена е и оградата при насипите зад сектор "Б". Монтирани са врати на входовете/тунелите между "А" и "Б" и "Г" и "А". Поставя се изкуствената трева между терена и секторите. Поставени са седалките при местата за придружители и инвалиди. Монтирани са всички пейки в новата паркова зона.

Направени са тестове на екраните, визуалните ефекти и останалите технологични детайли на модерното съоръжение.

По всяка вероятност първата среща на новата "Армия" ще е домакинството на Лудогорец на 26 октомври. Именно срещу "орлите" ЦСКА изигра последния си мач на старата арена, като загуби от тогавашните шампиони с 0:1 с гол на Спас Делев.

"Екраните, визуалните ефекти и всеки технологичен детайл на стадион "Българска армия" са част от преживяването, което събира хиляди армейци в един ритъм.

Технологичната система позволява LED екраните и LED периметърът да излъчват различно съдържание едновременно, адаптирано в реално време според случващото се на терена. Всяка графика и всеки визуален ефект се координират от технологичния