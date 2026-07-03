Египет и Салах написаха история на световното!

Египет отстрани драматично Австралия след 1:1 в редовното време и продължения и 4:2 след дузпи в 1/16-финален дуел от Мондиал 2026, който се игра в Далас, Тексас. Емам Ашур откри за "фараоните" в 13-ата минута, но в 55-ата минута автогол на Мохамед Хани, който се оказа и рекорден, възстанови равенството и така се стигна до допълнително време и впоследствие 11-метрови наказателни удари.

При дузпите Мохамед Салах и компания бяха перфектни, а австралийците пропуснаха на два пъти и така предрешиха съдбата си. Така за пръв път в историята си Египет успя да победи съперник в мач от елиминационната фаза на световно първенство. На 1/8-финалите "фараоните" ще играят с Аржентина или Кабо Верде.

Мачът започна с натиск на "фараоните", но първото положение бе за Австралия. В 5-ата минута Кристиан Волпато отправи опасен далечен изстрел, но за негов малшанс топката срещна горната греда на египетския страж Мостафа Ахмед Шобеир и излезе в аут. Осем минути по-късно обаче Египет ликуваше. След пряк свободен удар и разиграване, левият бранител Карим Хафез центрира добре, а крилото Емам Ашур бе оставен непокрит и с глава простреля Патрик Бийч - 0:1 за "фараоните". Това бе втори гол на Мондиал 2026 за футболиста на Ал Ахли.

До края на полувремето Египет се отчете с опасен блокиран удар на Омар Мармуш. Австралия пък се опита да пренесе играта в предни позиции, но всичко на всичко се получи неточен удар на Волпато. "Кенгурата" на два пъти имаха претенции за игра с ръка на египетски футболисти в наказателното им поле, но повторенията показаха, че няма нищо нередно.

Още в началото на втората част Египет можеше да направи ппреднината си много по-комфортна, след като Омар Мармуш получи отличен пас в наказателното поле. Играчът на Манчестър Сити обаче пропусна добрата възможност и стреля в аут. Този пропуск на "фараоните" бе наказан само десетина минути по-късно. След центриране от пряк свободен удар на австралийците бранителят на Египет Мохамед Хани опита да избие с глава, но прати топката в собствената си врата - 1:1.

След това двата отбора заиграха изключително предпазливо и дълго време наистина нямаше нищо интересно пред двете врати. Чак към края на срещата Египет реши да понатисне съперника си и можеше да отбележи късен победен гол, но стражът на "кенгурата" Патрик Бийч успя да спаси опасен изстрел с глава на Рами Рабия. След това стражът на Австралия се намеси и при изстрел на иначе неособено забележимия Мохамед Салах. Така мачът отиде в продължения.

В началото на първото продължение Мармуш свали отлично топката към Салах, който веднага стреля от наказателното поле, но над вратата. Египет определено бе по-активният отбор през допълнителното време, но така и не успя да пробие австралийската отбрана. Малко преди края на вторите допълнителни 15 минути пък Тони Попович предприе смел ход и смени вратаря си Патрик Бийч с Матю Райън, като очевидната цел бе опитният 34-годишен страж да пази при дузпите. И наистина се стигна до 11-метрови наказателни удари.

При дузпите Австралия започна с пропуск на Хари Соутар, а след това Египет чрез Махмуд Сабер отбеляза от бялата точка. Джаксън Ървайн вкара следващата дузпа за "кенгурата", но "фараоните" отново реализираха. Самият Мохамед Салах хладнокръвно в стил "Паненка" също реализира.

Лукас Херингтън се провали след като удара му от бялата точка срещна гредата. Египет е на крачка от победата.

След това, Хосам Абдулмаджид БЕЛЕЖИ И ИЗПРАЩА ЕГИПЕТ НАПРЕД В ТУРНИРА!!!

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