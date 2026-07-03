Изненадващ трансфер в ЦСКА

ЦСКА ще подсилия десния фланг на защитата си с футболист от Ботев (Враца). Става въпрос за десния бек Тамиму Уору, който пристигна в тима от Северозапада през зимата на настоящата година.

Десният бек е очакван на “Армията” като алтернатива на титуляра на тази позиция Давид Пастор. Бенинецът има 13 мача за националния тим на родината си. 22-годишният бранител игра в ОАЕ и Грузия, преди да акостира на българска територия през февруари тази година, съобщава Блиц.

За врачани през миналия сезон той записа 7 двубоя и отбеляза 1 гол. Попадението му бе при домакинската победа над Спартак с 2:1 на 2 май.

През последните седмици армейците усилено търсеха алтернатива на неубедителния в отбрана бразилец Пастор. Целта да се привлече негова конкурения бе подсилена и от напускането на Иван Турицов след края на миналия сезон. Доскоро най-сериозен кандидат за нов при червените на позицията десен краен бранител бе аржентинецът Ерик Меса, който е собственост на Естудиантес. Именно от този именит клуб в Аржентина дойде и централния защитник на ЦСКА Факундо Родригес и то като актуален шампион.

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