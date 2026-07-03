Избухна огромен скандал на световното!

Шокиращ допинг скандал разтърси националния отбор на Тунис след края на участието му на световното първенство. Осем футболисти от състава са дали положителни проби, съобщава „Дейли Мейл".

Според информацията в пробите на играчите са открити следи от кленбутерол. Веществото е в списъка със забранени субстанции на Световната антидопингова агенция.

Кленбутеролът е препарат, който разширява дихателните пътища. Посочва се обаче, че е възможно той да е попаднал в организма на играчите чрез консумация на замърсено месо по време на лагер на тунизийския тим в Мексико.

Клубовете на засегнатите футболисти вече са били уведомени за ситуацията.

Тунис отпадна още в груповата фаза на Мондиала. Отборът започна турнира с тежка загуба с 1:5 от Швеция, след която местната федерация освободи селекционера Сабри Ламуши.

Сега около тима се задава нов голям проблем. Ако информацията бъде потвърдена официално, случаят може да има сериозни последствия за играчите и федерацията.

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