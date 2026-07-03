Швейцария гази като валяк, африканската мечта спря рязко

Швейцария се класира за осминафиналите на Световното първенство по футбол след победа с 2:0 над Алжир. Европейците решиха мача със студена точност - Бреел Емболо удари още в десетата минута, а Дан Ндойе удвои по-малко от минута след почивката. Алжир опита да се събуди късно, но не намери нито ритъм, нито удар, който да разклати Грегор Кобел. Така тимът на Мурат Якин продължава напред и ще чака победителя от двубоя между Колумбия и Гана.

Ударът дойде още в началото

Швейцария влезе в мача със самочувствие и наказа Алжир още при първата си по-чиста възможност. В десетата минута Йоан Манзамби проби отляво, влезе в наказателното поле и от аутлинията върна топката по тревата към малкия пеналт.

Там Емболо се измъкна между двама защитници и засече отблизо за 1:0. Голът веднага даде на швейцарците това, което умеят най-добре - контрол, спокойствие и възможност да диктуват темпото без излишен риск.

Алжир търсеше искра, но не я намери

След попадението Швейцария не позволи хаос пред своята врата. Алжир задържаше топката на моменти, но атаките му изглеждаха тежки и предвидими. Едва към края на първото полувреме африканците стигнаха до по-видимо активизиране.

В 43-ата минута Фарес Шаиби получи пас в наказателното поле, но ударът му от 13-14 метра беше слаб и не затрудни Кобел. Това остана най-ясният сигнал, че Алжир може да направи нещо, но не и доказателство, че наистина вярва в обрат.

Вторият гол падна като капак

По-малко от 50 секунди след подновяването на играта Швейцария нанесе втория удар. Алжирската защита не изчисти добре центриране отдясно, топката попадна при Дан Ндойе, а той стреля отлично от около 15 метра.

Люка Зидан нямаше шанс и резултатът стана 2:0. Това попадение окончателно обезвери Алжир, който до края остана повече в режим на търсене, отколкото на истинска атака.

Пропускът, който ще се върти дълго

В 81-ата минута Швейцария можеше да направи победата още по-тежка. Денис Закария подаде по тревата отдясно към Фабиан Рийдер, който остана на чиста позиция пред почти празна врата.

От 3-4 метра резервата не успя да вкара, а стреля в обсега на Зидан, който плонжира и спаси с ръка. Това беше момент за колекциите с най-големите пропуски на турнира, но не промени съдбата на мача.

Швейцария счупи дълга бариера

Победата има и сериозна историческа тежест. Британският "Гардиън" отбеляза, че това е първи успех на Швейцария в елиминационен мач на Световно първенство от 1938 г. насам. Двубоят се игра на "Би Си Плейс" във Ванкувър, а следващото препятствие ще бъде Колумбия или Гана.

Ройтерс припомни преди мача, че Швейцария спечели група B след 2:1 срещу Канада, докато Алжир стигна до елиминациите като един от най-добрите трети отбори след драматично 3:3 с Австрия. Точно затова разликата в зрелостта се видя ясно - единият отбор знаеше как да управлява мача, другият така и не намери своята острота.

Студена победа, горещо предупреждение

Швейцария не направи спектакъл с много голове, но направи нещо по-важно - показа, че може да убива мачове без паника. В елиминациите това често тежи повече от красивите атаки. Алжир си тръгва с усещането, че е имал твърде малко ярост за толкова голям мач, а швейцарците вече изглеждат като съперник, който никой не бива да подценява.

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