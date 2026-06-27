Дембеле подпали Франция, Сенегал отказа да умре

Франция превърна последния си мач в група I в гръмотевично предупреждение към целия Мондиал. „Петлите“ победиха Норвегия с 4:1, завършиха първи с пълен актив от 9 точки и направиха вечерта на Усман Дембеле, който избухна със хеттрик още през първото полувреме. Норвегия остана втора с 6 точки и също продължава към елиминациите, но този път беше пометена от френската скорост, дълбочина и ярост.

В другия мач Сенегал разгроми Ирак с 5:0, завърши трети с 3 точки и запази надежда да мине напред като един от най-добрите трети състави, докато Ирак напусна турнира без точка.

Дембеле изстреля Франция в друга скорост

Мачът в Бостън трябваше да бъде сблъсък за първото място, но Франция го превърна в показно. Усман Дембеле вкара в 7-ата, 20-ата и 32-рата минута и още преди почивката разкъса всяка норвежка надежда за върха.

Килиан Мбапе не вкара, но беше навсякъде. Той асистира за две от попаденията на Дембеле, уцели греда в началните секунди и постоянно дърпаше норвежката защита към себе си, за да отвори пространства за останалите.

Дембеле се превърна в едва третия французин с хеттрик на световно първенство след Жюст Фонтен и Килиан Мбапе, а трите му гола за 25 игрови минути в първата част наредиха изпълнението му сред най-бързите хеттрици в историята на Мондиалите.

Победа за Дешан в най-тежкия ден

Франция игра без своя селекционер Дидие Дешан, който се прибра в родината си за погребението на майка си. Отборът беше воден от помощника му Ги Стефан, но на терена изглеждаше така, сякаш всеки футболист знае за кого играе.

Това придаде на победата друг заряд. Тя не беше просто 4:1 срещу отслабен съперник, а мач, в който Франция показа, че може да бъде студена, безмилостна и емоционално събрана едновременно.

Преди началото имаше и минута мълчание в памет на жертвите на земетресението във Венецуела. След това футболът тръгна с френски ураган, който Норвегия не успя да издържи.

Норвегия пазеше сили, но плати тежка цена

Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен направи десет промени в състава и остави на пейката голямата звезда Ерлинг Холанд, както и капитана Мартин Йодегор. Решението беше ясно - скандинавците вече бяха сигурни за елиминациите и гледаха към по-дългия турнир.

Но срещу Франция такава сметка боли. Норвегия изглеждаше втори отбор не само на хартия, а и в първите 32 минути, когато Дембеле наказа всяка празнина.

Тело Осгор върна един гол за норвежците, а Йорген Странд Ларсен пропусна дузпа след намеса на Майк Менян. В добавеното време Дезире Дуе оформи 4:1 с глава след центриране на Брадли Баркола и сложи точка на френската демонстрация.

Сенегал избухна, когато вече нямаше право на грешка

Докато Франция летеше към върха, Сенегал играеше за оцеляване. Африканският тим нямаше точка преди последния кръг, но срещу Ирак излезе с яростта на отбор, който отказва да си тръгне тихо.

Снимка: ФИФА

Абдулайе Сек откри още в 4-ата минута, а след почивката Ирак се срина напълно. Исмаила Сар направи 2:0 в 56-ата минута, Пап Гей вкара два пъти в 59-ата и 71-вата, а Илиман Ндиайе оформи разгромното 5:0 в 82-рата.

Това беше най-голямата победа на африкански отбор в историята на световните първенства, съобщи Ройтерс. Сенегал вече не държи съдбата си изцяло в свои ръце, но поне направи това, което трябваше - победи мощно, подобри головата си разлика и остави турнира да реши дали подвигът му ще стигне.

Ирак рухна след червения картон

Ирак остана с човек по-малко още в началото, след като Ребин Сулака задържа Садио Мане за фланелката. Първоначално съдията му показа жълт картон, но след намеса на ВАР решението беше променено и защитникът беше изгонен.

Оттам нататък мачът стана почти невъзможен за иракчаните. Те трябваше да гонят голяма победа, за да имат шансове за продължаване, но вместо това останаха с 10 души и бяха смазани от сенегалската мощ.

За Ирак Мондиалът приключва тежко - без точка, с разбита защита и с последен мач, в който надеждата угасна още преди да е започнала истински.

Франция гледа към елиминациите, Норвегия към Кот д’Ивоар

Франция завършва групата без грешка и вече знае, че е влязла в елиминациите не просто като фаворит, а като отбор с много лица. Когато Мбапе не вкарва, Дембеле прави хеттрик. Когато Дешан го няма, системата продължава да работи. Когато съперникът реши да пази сили, Франция го наказва без колебание.

Норвегия продължава като втори отбор и ще срещне Кот д’Ивоар в Арлингтън, Тексас. Според Ройтерс Франция ще се изправи срещу Швеция в следващия кръг, докато Сенегал ще трябва да изчака развоя в останалите групи, за да разбере дали петте гола срещу Ирак ще му отворят вратата към елиминациите.

Тази група завърши с две различни футболни истини. Франция показа величие и дълбочина, Норвегия прие поражение, но остана жива, Сенегал изрева в последния възможен момент, а Ирак си тръгна разбит. Мондиалът вече влиза в зоната, в която името не стига, историята не пази никого, а една вечер може да превърне герой в легенда и надежда в прах.

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