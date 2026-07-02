Америка започна празника рано. САЩ счупи европейското проклятие

Съединените щати започнаха празнуването на 250 години независимост няколко дни по-рано - на футболния терен. Съдомакините на Мондиал 2026 победиха Босна и Херцеговина с 2:0 в Санта Клара и се класираха за осминафиналите. Успехът дойде въпреки червения картон на Фоларин Балогун в 64-ата минута и въпреки тежката американска серия без победа срещу европейски съперник на световни финали. Сега отборът на Маурисио Почетино чака Белгия в следващия кръг.

Проклятието падна в Калифорния

Победата беше едва втора за САЩ в директни елиминации на световно първенство от девет опита. Тя имаше още по-голяма тежест, защото американците нямаха успех в последните си 13 мача на мондиали срещу европейски отбори - шест равенства и седем загуби.

Точно затова вечерта в Санта Клара беше повече от обикновен резултат. САЩ не просто продължиха напред. Те счупиха страх, който ги преследваше години наред, и го направиха в мач, в който трябваше да страдат до последния сигнал.

Балогун първо удари, после остави отбора с 10 души

Босна и Херцеговина първа показа зъби. Още в 10-ата минута Мат Фрийз трябваше да спасява мощен удар на Ермедин Демирович от границата на наказателното поле. Американците отговориха с претенции за дузпа срещу Балогун в 29-ата минута, но съдията не посочи бялата точка.

Две минути по-късно Балогун прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. Нападателят обаче не се пречупи. В 45-ата минута той отново се измъкна, показа хладнокръвие срещу Никола Васил и даде аванс на САЩ - 1:0. В добавеното време на първата част Балогун беше близо до втори гол, но ударът му срещна гредата.

Джеко излезе, Босна не намери пътя

В началото на второто полувреме Босна и Херцеговина понесе тежък удар. Капитанът Един Джеко напусна принудително заради контузия, а с него от терена си тръгна и част от спокойствието в атаката на балканския тим.

В 64-ата минута мачът се обърна отново. След проверка с ВАР Балогун получи червен картон за нарушение срещу Тарик Мухаремович и САЩ останаха с 10 души. В този момент Босна получи подарък от съдбата - повече от половин час с човек повече и само един гол пасив.

Но численото предимство не се превърна в натиск, който да срути американците. Босненците търсеха пролука, но защитата на САЩ издържа с нерви, дисциплина и огромно желание.

Тилман сложи точката с красота

В 79-ата минута Кристиан Пулишич прати топката в мрежата, но и този гол на САЩ беше отменен заради засада. Вместо да се уплашат, американците продължиха да търсят втория удар. Той дойде три минути по-късно.

В 82-ата минута Малик Тилман застана зад свободен удар на около 20 метра и изпълни блестящо. Топката полетя към вратата, резултатът стана 2:0, а Санта Клара избухна. С човек по-малко САЩ не се бяха прибрали само да оцелеят - те нанесоха решаващия удар.

Босна опита да се върне в добавеното време, но Ермин Махмич пропусна добър шанс. Така първият мач на Босна и Херцеговина в директни елиминации на световно първенство завърши с горчиво поражение.

Белгия чака, Америка вярва

На осминафиналите САЩ ще срещнат Белгия, която по-рано отстрани Сенегал след драматичен обрат. Двубоят е на 7 юли от 3:00 часа българско време и вече носи заряд на голямо изпитание за американците.

Отборът на Почетино стигна до четвърти пореден осминафинал на световни първенства, в които участва. Но този път усещането е различно. Победата над Босна не беше гладка, не беше красива през цялото време и не беше лесна. Точно затова може да се окаже толкова важна - защото САЩ доказаха, че могат да печелят и когато мачът ги притисне до стената.

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