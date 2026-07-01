Ямал до МБапе? Не е сериозно

Бижуто на Испания Ламин Ямал все още не може да се сравнява със звездата на Франция Килиан Мбапе. На това мнение е носителят на "Златната топка" за 1995 година Джордж Уеа.

Французинът заби два гола при победата на "петлите" с 3:0 над Швеция на 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 година. Той е отбелязал шест гола и е подал две асистенции в турнира до момента.

"Мбапе е феномен. Той е наистина добър играч и много добър голмайстор. Ламин Ямал е млад човек и не бива да се сравнява с Килиан Мбапе, който е феномен, докато Ямал все още се развива.

Надявам се Ямал да продължи да се подобрява, но не може да се сравнява с Мбапе. Всички знаят, че Мбапе е много по-добър", каза Уеа в предаването Ел Чирингито.

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