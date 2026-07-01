Англия полудя! Хари Кейн спаси нацията

Мондиалът се размина с огромна сензация! С триста зора Англия се докопа до осминафиналите на турнира, след като драматично победи ДР Конго с 2:1!

Големият герой беше капитанът Хари Кейн, който спаси тима и милионите фенове на трите лъва.

Това обаче не скрива проблемите в състава на британците, съчетано с вдъхновената игра на конгоанците.

А ситуацията беше наистина сложна. Шок за британците в началото на мача.

В 19-та минута Брайън Чипенга се разписа!

Защитниците на англичаните допуснаха грешка при подреждането си, а кълбото достигна до Чипенга, който стреля в близкия ъгъл. Пикфорд изобщо не се ориентира добре и топката се озова в мрежата му.

В 30-ата минута Деклан Райс намери по великолепен начин Джуд Белингам в наказателното поле, а той засече с глава, но Мпаси блесна със спасяване с една ръка.

В 42-ата минута Йоан Уиса връхлетя от чиста позиция и шутира страхотно, но топката се заби в гредата.

Във втората минута на добавеното време Джуд Белингам пропусна отлична възможност да се разпише, но вратарят на ДР Конго се отчете с ново уникално спасяване.

Вратарят на Конго продължаваше да прави чудеса и след почивката.

Но Хари Кейн успя да изравни! В 75-та минута Деклан Райс центрира към далечната греда, а там Антъни Гордън намери Кейн, който бе оставен непокрит. Той веднага се възползва от ситуацията и матира Мпаси за 1:1.

Отново бомбата на Хари Кейн! Капитанът очевидно спаси нацията с топовен удар в 86-та минута, с което доказа, че е големият лидер на "трите лъва".

Това беше лидерът, големият лидер, който се проявява в тежките моменти. Топката фучеше с близо 100 км в час и бе неспасяема.

Англичаните се измъкнаха драматично, но как ли ще изглеждат срещу далеч по-класен съперник като Мексико?

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