Политика

Калин Стоянов внесе сигнали в две прокуратури срещу Демерджиев

Депутатът от ДПС иска проверка на данни, които касаят действащия МВР министър

Калин Стоянов внесе сигнали в две прокуратури срещу Демерджиев
30 юни 26 | 17:38
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Григор Атанасов

Депутатът от ДПС и бивш МВР министър Калин Стоянов внесе два сигнала срещу Иван Демерджиев. Това съобщи самият Стоянов в социалните мрежи.

"Във връзка с изложените факти и обстоятелства в публикацията ми във Фейсбук от тази сутрин, преди минути внесох два сигнала - единия до Софийската градска прокуратура, а другия до Европейската прокуратура в гр. София.

Надявам се представителите на двете прокуратури безпристрастно да проверят изложените данни, без притеснения, въпреки че те касаят действащия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев", написа депутатът във Фейсбук.

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Автор Григор Атанасов

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2 Коментара
Той
преди 1 час

Стига с тия плямпащи калинки с изтекла необходимост!!!!

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Цвета
преди 1 час

Този търси известност и популярност, с чалга методи и за сега е успешен. На кого е избрал да служи и обслужва? На парите и партията, или България, защото народът не е за подценяване! Познава добре и цени народната култура, познава и чалгата.

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