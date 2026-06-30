Калин Стоянов внесе сигнали в две прокуратури срещу Демерджиев

Депутатът от ДПС и бивш МВР министър Калин Стоянов внесе два сигнала срещу Иван Демерджиев. Това съобщи самият Стоянов в социалните мрежи.

"Във връзка с изложените факти и обстоятелства в публикацията ми във Фейсбук от тази сутрин, преди минути внесох два сигнала - единия до Софийската градска прокуратура, а другия до Европейската прокуратура в гр. София.

Надявам се представителите на двете прокуратури безпристрастно да проверят изложените данни, без притеснения, въпреки че те касаят действащия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев", написа депутатът във Фейсбук.

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