ДПС вика Демерджиев в НС да отговаря за полицейски натиск

ПГ на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщиха от партията на страницата си във Фейсбук.

"Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс.

Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР", пише в позицията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com