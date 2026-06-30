Скандалът се разраства. Дават на съд Демерджиев

Депутатът от ГЕРБ Тома Биков отправи сериозни критики към вътрешния министър Иван Демерджиев по време на брифинг в парламента. Биков каза, че докато е бил адвокат със съмнителна репутация, Демерджиев е можел да говори каквото си иска, но като министър е длъжен да си служи с факти и доказателства, а не с предположения.

Според него през последните години е имало редица вътрешни министри с подобно поведение, чиито резултати са нулеви. Биков допълни, че министърът запазва мълчание по важни теми като разследването "Петрохан", договора "Боташ" и разклоненията на "пътя на Копринката".

Повод за острата реакция стана днешното изказване на Демерджиев, че зад двете основни фирми за мантинели в България прозира името на Бойко Борисов.

Тома Биков подчерта, че след управлението на Борисов страната е имала десет министър-председатели, при чиито правителства същите тези фирми са подписвали договори. Той заяви, че от ГЕРБ очакват да бъдат проверени всички кабинети, започвайки от първия на Стефан Янев и стигайки до Румен Радев.

Биков също така обяви, че партията ще съди Иван Демерджиев за клевета и иска да разбере кой стои зад инхаус процедурата, сключена от регионалния министър Иван Шишков на 16 юни.

В брифинга се включи и Николай Нанков, който призова да не се говори като на махленски седянка, а с факти, и обеща да предостави договорите за мантинели, подписани от министър Шишков през 2022 година по време на служебния кабинет на Гълъб Донев.

Нанков коментира, че когато чул твърденията на Демерджиев, първоначално помислил, че се визира Гълъб Донев, тъй като контрактите са от неговото време. Той обвини представителите на служебната власт, че лъжат президента Румен Радев, който в петък обявил прекратяване на процедурата за мантинели, а днес Шишков обяснявал по телевизията, че това било грешка на езика.

Нанков разкри още, че кабинетът "Радев" е стартирал инхаус процедура с дружеството "Автомагистрали", което изобщо не произвежда мантинели. Той изрази възмущение, че хора, които са определяли инхаус процедурите като незаконни, сега правят абсолютно същото.

В края на изказването си Нанков попита дали мантинелите са виновни за тежкия инцидент край Мездра и припомни, че пътната безопасност се гради с реален контрол на пътя, а не с медийни изяви и конференции.

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