Важна новина: Готвят ни имотен удар

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) настоява за радикална реформа в местните данъци поради остарели оценки и усложнена финансова обстановка.

Местните власти в България се изправят пред сериозни финансови предизвикателства, които налагат спешно преразглеждане на основните налози за гражданите. Националното сдружение на общините в Република България настоява за цялостна реформа в изчисляването на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. Според кметовете сегашната система е напълно остаряла и не съответства на икономическата реалност в страната.

Данъчни оценки от миналия век

Основният аргумент на местната власт е свързан с огромната ножица между официалните данъчни оценки и реалните пазарни цени на имотите у нас. В момента данък сгради се изчислява на базата на норми, които не са актуализирани от десетилетия, докато цените в жилищния сектор отбелязаха рекорден ръст.

Този парадокс лишава общинските бюджети от ключови приходи, необходими за поддръжка на инфраструктурата, ремонти на улици и благоустройство. От НСОРБ подчертават, че без реална актуализация на данъчните оценки градовете няма как да отговорят на растящите очаквания на гражданите за по-добра градска среда.

Усложненията около такса смет

Още по-належащ е казусът с таксата за битови отпадъци и дълго отлаганото въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Общините в момента са принудени да вземат ключови решения в изключително сложна и несигурна обстановка. Кметът на община Самуил коментира пред медиите, че липсата на ясна национална рамка и точни механизми за измерване на реалното количество отпадък поставя местните управи в капан.

Преминаването към нова система изисква огромни инвестиции в съдове за смет, камиони и софтуер, а общинските бюджети вече са натоварени до краен предел. Ако държавата не съдейства с ясни правила и финансова подкрепа, преизчисляването на таксата заплашва да се превърне в хаос, който ще удари директно по джоба на данъкоплатците.

Градовете пред финансов колапс

Натискът върху местната власт се засилва и от общото състояние на публичните финанси в България. Към края на май държавният бюджетен дефицит вече достигна 2 на сто от брутния вътрешен продукт. Това означава, че възможностите на централната власт да субсидира допълнително общините са силно ограничени. Местните лидери са категорични, че без право да актуализират собствените си приходи чрез данък сгради и такса смет, много общини рискуват да изпаднат във финансов колапс и да блокират основни услуги за населението.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com