Важна новина: Готвят ни имотен удар
Националното сдружение на общините настоява за радикална реформа
Следете всички новини, анализи и коментари за Данък Смет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Националното сдружение на общините настоява за радикална реформа
Разград. Над 200 хил. лева дължат държавни структури на община Разград заради неплатен данък смет за 2014 година. Сумата на общата задлъжнялост на...
Плевен. Общината иска близо 9000 лева за дънък сгради и такса смет заради 10 бомбоубежища на територията на града. Тези дългове са натрупани от МВР в...