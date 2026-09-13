Важна новина: Готвят ни имотен удар
Националното сдружение на общините настоява за радикална реформа
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Националното сдружение на общините настоява за радикална реформа
Компанията получи за четвърти път награда от Сдружението на общините
Кметът на Карнобат да стане шеф на Сдружението на общините. Около такова предложение са се обединили част от градоначалниците у нас. "Бойко Борисов к...