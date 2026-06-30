Знакова фигура в САЩ с изумителни думи за отпадането на Иран

Ключова за политическата сцена на САЩ фигура шокира с изказване, свързано с отпадането на Иран от Мондиал 2026. Персите се сбогуваха с турнира след три равенства в групата, включително 1:1 срещу Египет в последния мач, в който техен гол бе спорно отменен от ВАР поради засада.

Секретарят на Департамента за вътрешна сигурност на Щатите Маркуейн Мълин изглежда е останал доста доволен от този развой, защото при последната си среща с медиите коментира именно това.

"Просто съм щастлив, че вече ги няма и няма да се върнат. Бях толкова доволен, че прекратихме визите им и те си тръгнаха от нашата територия, че може да съм изпял една-две песнички и дори да съм танцувал от радост", шокира с изказването си той.

Полемиката около иранските футболисти бе огромна, тъй като те бяха отседнали в Тихуана, Мексико и влизаха в САЩ непосредствено преди мачовете си, напускайки страната веднага след техния край.

Мълин също така добави, че е наистина радостен от този развой, защото по думите му "не е имало друг отбор, с който Департамента да се занимава повече".

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