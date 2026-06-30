Цел на ПСЖ и Ливърпул изненада с това признание

Спекулациите около бъдещето му по никакъв начин не му влияят, твърди актуалният на трансферния пазар нападател Ян Диоманде, макар името му да се свързва с преминаване от германския РБ Лайпциг в Пари Сен Жермен. Мислите му са изцяло насочени към предстоящия сблъсък на стадиона в Далас, заяви 19-годишният футболист на пресконференция преди мача на Кот д'Ивоар срещу Норвегия от 1/16-финалите на Световното първенство.

"Нямам интернет, инстаграм, TikTok и подобни неща, така че що се отнася до разговорите с моя клуб, моят агент прави това", каза той.

"Това е страхотен шанс да играя на Световното първенство и искам да се възползвам максимално от него. Оставам фокусиран върху това и наистина искам да се насладя на това Световно първенство колкото е възможно повече".

Кот д'Ивоар излиза в този двубой, след като играчите на Стале Солбакен заеха втората позиция в Група Е зад състава на Германия, с което за първи път в историята си намериха място в елиминационната фаза на планетарния шампионат.

Бранителят Вилфред Синго няма да бъде напълно възстановен за игра, потвърди селекционерът Емерсе Фае, тъй като е получил травма в задната част на бедрото по време на поражението от Бундестима. Еван Ндика обаче е на линия, въпреки че пропусна срещите от груповата фаза.

Стилът на Норвегия, уповаващ се на колективните действия, ще бъде анализиран с особено внимание, сподели наставникът, като същевременно изказа суперлативи за Ерлинг Халанд, разписал се четири пъти в два мача за своя тим.

"Те са добър, организиран отбор, страхотни индивидуални играчи, но играят добре заедно, много интензивни, въздействащи въху ритъма на мача и са много прагматични", каза той. "Не им трябват пет или шест опита, за да вкарат, те са прецизни пред вратата".

"Ерлинг Халанд? Няма нужда да говоря за него, всички го познават. Той е топ играч, има много енергия. Когато го гледате да играе, изглежда много горд, че играе за страната си. Видно е, че е пример за другите. Може да стреля от всяка ситуация и да създаде голово положение. Късмет е за Норвегия, че го имат. Специален футболист е и е удоволствие да го гледаш".

Специалистът бе попитан по какъв начин "слоновете" смятат да неутрализират Халанд и Норвегия, на което отвърна: "Имаме си силни страни, знаем как да играем и ще се справим с предизвикателството от физическа страна и ще се опитаме да контролираме играта и да наложим темпото си".

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