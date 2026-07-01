Ливърпул обяви трансфера на френско чудо

Като свое ново попълнение английският гранд Ливърпул презентира френския дефанзивен футболист Жереми Жаке. Сумата, срещу която 20-годишният бранител пристига от състава на Рен, възлиза на 60 милиона евро, като са предвидени и допълнителни бонуси в размер на около 12 милиона евро.

Един от най-обещаващите таланти във френския футбол виждат специалистите в лицето на младия защитник. Той взе участие в 21 двубоя за Рен през изминалата кампания, но състезателната му година бе прекъсната преждевременно поради тежка контузия в рамото, настанала в първите дни на февруари. Контузията се случи само броени дни, след като стана публично известно, че Ливърпул и Рен са постигнали предварителна договорка за неговите права.

"Чувствам се много добре. Първите ми впечатления са добри и съм много щастлив, че мога да започна да играя тук. Виждам себе си тук и съм развълнуван. За мен това е голяма мечта, а Ливърпул е голям клуб. Трансфер като този е сбъдната мечта", коментира младежкият национал на Франция пред сайта на мърсисайдци.

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