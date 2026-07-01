Поема ли Германия? Клоп постави условието

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е отворен към възможността да поеме националния отбор на Германия на фона на засилващите се спекулации около бъдещето на Юлиан Нагелсман, съобщава The Telegraph. Както е известно, Бундестимът отпадна от Световното първенство след шокираща загуба с дузпи срещу Парагвай на 1/16-финалите.

Нагелсман, на 38 години, заявява, че няма намерение да подава оставка и има договор до следващото Европейско първенство през 2028 г., което ще се проведе съвместно в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия.

Въпреки това вече се чуват призиви Клоп да застане начело на националния тим, като според информации са проведени и първоначални разговори с него. 59-годишният специалист е без треньорска работа от май 2024 г., когато напусна Ливърпул, мотивирайки решението си с липса на енергия за ежедневната работа на клубно ниво.

Според The Telegraph Клоп би бил готов да замени Нагелсман, ако Германският футболен съюз вземе подобно решение. Посочва се, че една от големите му амбиции остава да води национален отбор на Световно първенство, пише "Топ спорт".

В същото време Клоп поставя и важно условие - не желае да прекарва всеки уикенд по стадионите в наблюдение на клубни футболисти.

"Ако отпаднеш още след първата фаза, това не е достатъчно добро за германския футбол", заяви Нагелсман. "Това е третото поредно отпадане, така че вече не сме сред елитните отбори. Разочарован съм", добави той

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