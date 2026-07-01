Кошмар след триумфа на Мексико

Кошмар на Мондиал 2026. Двама фенове на Мексико са починали от задушаване по време на празненствата след победата на домакините на 1/16-финалите с 2:0 над Еквадор. Става дума за 44-годишен мъж и 19-годишно момиче, които са издъхнали на място, пише "Гонг".

Както е известно, преди 2 дни във фен зона в Сан Хосе, Калифорния, един човек загина и един бе тежко ранен след стрелба.

При откриването на турнира германски гражданин получи сърдечен удар и почина в един от входните коридори на стадиона ,,Ацтека".

Следващият двубой на Мексико в турнира е осминафинал с победителя от двойката Англия и ДР Конго. Мачът ще бъде изигран на 6 юли от 3:00 часа сутринта българско време.

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