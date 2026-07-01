Паднали дървета в София, кошмар на АМ Тракия! СНИМКИ

Истински воден ад се изля над столицата! От небето се изсипват огромни количества дъжд, придружени с много силен, почти ураганен вятър.

Столицата притъмня, почти като през нощта. Има и силни гръмотевици.

Такова нещо не е имало скоро, вече коментират столичани.

В някои квартали на столицата, като "Младост", падна и градушка. Изви се силен вятър.

Обилният дъжд е придружен с гръмотевици. Снимки на 24 часа показаха кошмарна ситуация в някои части на столицата.

Градушка се изсипа и над центъра на София. Стихията активира алрамите на паркиралите автомобили.

В социалната мрежа граждани съобщават, че две големи дървета са паднали в градинката "Кристал".

Истински кошмар застигна шофьорите на автомагистрала „Тракия“. В участъка между София и Вакарел се разрази мощна буря, придружена от едра градушка, силен пороен дъжд и ураганен вятър.

"Ситуацията на пътя в момента е критична. Огромни локви са заляли изцяло всички платна за движение, превръщайки асфалта в опасна водна пързалка. Няма никаква видимост, придвижването е изключително рисковано", алармират шофьори.

Припомняме, че за днес е обявен жълт код за опасно време почти в цялата страна (без Източна България). Предупреждението е за мощни бури и обилни валежи.

Важни препоръки към всички, които се намират в този участък:

Намалете скоростта драстично – заради залятите платна съществува огромен риск от аквапланинг и загуба на контрол над автомобила.

Увеличете дистанцията – спирачният път в тези условия е в пъти по-дълъг.

Не спирайте в активните платна! Ако видимостта изчезне напълно, отбийте на най-близката отбивка или бензиностанция, за да изчакате преминаването на бурята.

Призоваваме всички водачи да шофират с максимална концентрация, без резки маневри и с включени светлини. Бъдете изключително внимателни!

Очаквайте подробности.

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