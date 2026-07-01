Чистката в ЦСКА: Раздяла с чужденец

ЦСКА ще се раздели със защитника Адриан Лапеня. Раздялата се очаква да бъде финализирана през този месец.

Испанецът не попада в дългосрочните планове на Христо Янев и червеното ръководство води разговори с агентите му за разтрогване на неговия договор. Лапеня можеше да приключи престоя си в ЦСКА още преди началото на лятната подготовка, но контузията, която получи Лумбард Делова в последния кръг на миналия сезон срещу Лудогорец, промени плановете в червения лагер. Така Лапеня остана част от ротацията на Христо Янев, като взе участие в трите контроли на тима в Австрия, пише „Тема Спорт“.

Делова вече тренира наравно със съотборниците си и ще е готов за игра до дни, а както и изданието съобщи, ЦСКА предстои да привлече и още един централен защитник. Това също трябва да се случи съвсем скоро. Така Лапеня ще се превърне в ненужен и ще прекрати договора си с армейците след година и половина в клуба. Той изигра 49 мача с 1 гол с червената фланелка.

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