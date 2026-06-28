Меси скочи от скамейката и предизвика трус. Аржентина остави Йордания без точка

Аржентина завърши група J като световен шампион, който не оставя съмнение - три мача, три победи и пълен актив от 9 точки. Тимът на Лионел Скалони победи Йордания с 3:1 в Далас, а Лионел Меси влезе от пейката и вкара гол, с който стана първият футболист, разписвал се в седем поредни мача на световни първенства. В Канзас Сити Алжир и Австрия направиха 3:3 в драматичен сблъсък, решен с два гола в добавеното време. Равенството прати и двата отбора напред - Австрия като втори в групата, Алжир като един от най-добрите трети състави, а Йордания приключи дебютния си Мондиал без точка.

Аржентина си свърши работата без да бърза

Световните шампиони не излязоха с най-тежката си единайсеторка срещу вече отпадналата Йордания, но и така показаха достатъчно класа. Джовани Ло Селсо откри резултата в 19-ата минута с красиво изпълнен пряк свободен удар от около 25 метра. За него това беше световен дебют, а за Аржентина - още един знак, че силата на отбора не свършва с имената на първите избори.

Само 12 минути по-късно Лаутаро Мартинес вкара от дузпа след намеса на ВАР и направи 2:0. Йордания обаче не се предаде. Муса Ал-Тамари намали след почивката, като се появи на далечната греда и прати топката в мрежата. Това беше първият гол, който Емилиано Мартинес допусна на турнира, и мигът, в който дебютантът поне за кратко остави своя белег върху вечерта.

Меси дойде и тишината стана история

В 60-ата минута стадионът получи момента, който чакаше. Меси влезе в игра под огромни аплодисменти, а 20 минути по-късно направи това, което само той умее да превръща в рутина - пряк свободен удар, нисък, точен, безмилостен, за 3:1.

С този гол Меси стана първият играч, разписвал се в седем поредни мача на световни финали. Серията му започна още в Катар през 2022 г. срещу Австралия, продължи срещу Нидерландия, Хърватия и Франция, а на Мондиал 2026 вече включва хеттрик срещу Алжир, два гола срещу Австрия и попадението срещу Йордания. Така той изпревари Жюст Фонтен и Жаирзиньо, които имаха голове в шест поредни мача, и увеличи рекордната си сметка на световни първенства до 19 попадения.

Йордания си тръгна, но не без глас

За Йордания този мач беше последната сцена на исторически дебют. Отборът загуби и трите си срещи, но срещу Аржентина успя да вкара на шампиона и да покаже, че присъствието му на световната сцена не е било просто статистика.

Пораженията от Австрия, Алжир и Аржентина оставиха йорданците на дъното на групата, но самото участие вече беше пробив. В Далас те нямаха сили да спрат шампиона, но имаха достатъчно характер, за да не се разпаднат след ранните удари.

Аржентина гледа към Кабо Верде

Аржентина завърши първа и ще срещне Кабо Верде в Маями на 1/16-финалите. Това е двубой, който на хартия изглежда удобен за шампиона, но този Мондиал вече показа, че новият формат ражда нови капани. Кабо Верде е една от изненадите в турнира, а Аржентина влиза в елиминациите с перфектна групова фаза и с Меси, който още намира начин да превръща вечерите в лични страници от историята.

Канзас Сити видя мач на ръба

Ако Далас беше вечерта на рекорда, Канзас Сити беше вечерта на нервите. Австрия и Алжир изиграха 3:3 в мач, който започна като битка за оцеляване, мина през обрати и завърши с две попадения в добавеното време.

Снимка: ФИФА

Австрия поведе чрез Марко Арнаутович, но Алжир изравни преди почивката чрез Рафик Белгали. След паузата двата отбора пак си размениха удари - Марсел Забицер вкара за Австрия, Рияд Махрез отговори за Алжир. Напрежението растеше, защото всяка грешка можеше да промени не само второто място, а и съдбата на други отбори в борбата на третите.

Махрез отвори рая, Каладжич го остави наполовина

В 93-ата минута Махрез сякаш направи големия алжирски удар. Капитанът вкара за 3:2 и за миг изглеждаше, че „пустинните лисици“ ще изтръгнат не просто класиране, а победа с вкус на подвиг.

Но Мондиалът не прощава ранна радост. В 96-ата минута Саша Каладжич изравни за 3:3 и спаси Австрия. Един гол промени всичко - Австрия остана втора, Алжир също продължи, а Иран беше изхвърлен от турнира в битката на третите отбори.

Австрия срещу Испания, Алжир срещу Швейцария

След тази луда вечер пътят вече е начертан. Австрия завърши втора и ще играе срещу Испания в елиминациите. Алжир продължава като един от най-добрите трети отбори и ще срещне Швейцария.

За Австрия равенството беше спасителен мост. За Алжир - доказателство, че отборът може да се върне дори след тежък старт и загуба с 0:3 от Аржентина. „Пустинните лисици“ тръгнаха от удара на Меси, минаха през обрат срещу Йордания и стигнаха до точка, която ги остави живи.

Група J завърши като малък турнир в самия турнир. Аржентина мина през нея с шампионско спокойствие и с Меси, който отново направи невъзможното лично. Австрия оцеля в 96-ата минута. Алжир преживя лудостта на добавеното време и пак намери път напред. Йордания си тръгна без точка, но с първи спомени от световната сцена. Оттук нататък няма място за сметки - само за мачове, в които един свободен удар, една дузпа или една последна топка могат да решат цяла съдба.

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