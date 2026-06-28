Колумбия взе върха без гол. Португалия попадна в капана на големия път

Колумбия спечели група K на Световното първенство след 0:0 с Португалия в Маями - мач без гол, но не и без напрежение. Отборът на Нестор Лоренсо завърши на върха със 7 точки и ще срещне Гана на 1/16-финалите, докато Португалия остана втора с 5 точки и влиза в тежка битка срещу Хърватия.

В другия двубой ДР Конго обърна Узбекистан с 3:1 в Атланта, стигна до 4 точки и също продължи напред.

Така групата затвори с колумбийска власт, португалска предпазливост, африканска радост и тъжния финал на дебютанта Узбекистан, който напуска турнира без спечелена точка.

Колумбия не вкара, но взе своето

В Маями равенството беше достатъчно на Колумбия, за да задържи първото място, но южноамериканците не играха като отбор, дошъл само да пази точката. Те имаха по-ясно игрово присъствие, особено след почивката, когато натискът им стана по-остър, а Португалия трябваше все по-често да оцелява в собствената си половина.

Най-драматичният миг дойде след попадение на Давинсон Санчес, което можеше да взриви колумбийската вечер. Радостта обаче беше спряна заради засада, а таблото остана заключено на 0:0. Ройтерс описва мача като оживен и напрегнат въпреки липсата на голове, като Колумбия доминираше в началото, Португалия отговори след паузата за вода, а в края отмененият гол на Санчес остави усещането за пропусната победа.

За Колумбия това равенство имаше вкус на триумф. Не беше нужно да победи Португалия, за да покаже, че групата е нейна. Със 7 точки и без загуба колумбийците излязоха от потока като отбор, който вече не може да бъде гледан като приятна изненада, а като реална опасност за всеки следващ съперник.

Португалия тръгва по трудния път

Португалия също продължава, но второто място промени маршрута ѝ. Тимът на Роберто Мартинес завърши с 5 точки и на 1/16-финалите го чака Хърватия - бронзовият медалист от последното световно първенство. Това е сблъсък, който звучи тежко още преди първия съдийски сигнал.

Ако португалците преминат през Хърватия, след това е възможно и иберийско дерби с Испания на осминафиналите. Така едно нулево равенство, което на пръв поглед изглежда спокойно, всъщност прати Португалия в далеч по-сурова част от схемата. Колумбия получи Гана. Португалия получи опита, ината и турнирната памет на хърватите.

ДР Конго излезе от мрака

В Атланта Узбекистан започна така, сякаш искаше да си тръгне от дебютния си Мондиал поне с един голям спомен. Елдор Шомуродов откри още в 10-ата минута и даде надежда, че последният мач може да донесе първа точка, а може би и нещо повече.

Снимка: ФИФА

След почивката обаче ДР Конго обърна съдбата си. В 68-ата минута Йоан Уиса изравни от дузпа, а само десет минути по-късно Фистон Майеле вкара за 2:1. Узбекистан вече не бранеше история, а се бореше да не рухне напълно. В добавеното време Уиса удари пак и оформи 3:1, като това беше третият му гол в турнира.

Африканска радост преди Англия

Победата качи ДР Конго на третото място в групата с 4 точки и му осигури място в директните елиминации. След загуба от Колумбия и равенство с Португалия този успех дойде като освобождение - първата голяма награда за отбор, който отказа да си тръгне тихо. Следващото изпитание обаче е огромно: Англия на 1/16-финалите.

За Узбекистан финалът беше горчив. Дебютантът напуска турнира без точка, въпреки ранния гол на Шомуродов и надеждата, че вечерта в Атланта може да се превърне в спасение. Вместо това дойде обрат, който остави само урока колко жесток може да бъде световният футбол, когато съперникът усети, че една врата към елиминациите е открехната.

Група K не завърши с фойерверки в Маями, а с напрежение, отменен гол и много сметки. Колумбия взе трона без да вкара, Португалия продължи, но с тежък жребий, ДР Конго превърна второто полувреме в празник, а Узбекистан си тръгна с болката на дебютант, който научи най-скъпия урок. Оттук нататък няма групи, няма поправка, няма време за чакане. Остават само мачове, в които един миг може да отвори цял Мондиал - или да го затвори завинаги.

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