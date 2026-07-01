Мексико счупи проклятието, Ацтека видя нощ за историята

Мексико най-после пречупи своята световна бариера и победи Еквадор с 2:0 на „Ацтека“ в мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Хулиан Киньонес откри в 22-ата минута, а Раул Хименес удвои в 31-ата, като домакините решиха вечерта още преди почивката.

Двубоят започна с час закъснение заради буря и риск от мълнии около стадиона, но това само отложи мексиканския взрив. Победата праща тима на Хавиер Агире на осминафинал срещу Англия или ДР Конго и запазва серията му от четири победи без допуснат гол.

Падна границата от 1986 г.

За Мексико този успех тежи много повече от обикновена победа в елиминация. Ройтерс припомни преди мача, че домакините не бяха печелили двубой в директната фаза на световно първенство от 1986 г., когато самият Агире е бил част от състава. Треньорът усети натиска още преди първия съдийски сигнал и предупреди, че отборът му трябва да изиграе „почти перфектен мач“, за да остане в турнира.

„Това е първият път, в който играта у дома е като да играеш с твоя номер 12“, каза Агире за подкрепата на трибуните. Той призна, че Еквадор е опасен съперник - интензивен, смел, агресивен в пресата и в единоборствата. Но на терена точно Мексико извади спокойствието, дисциплината и удара в точния момент.

Хименес се върна и веднага натежа

Агире върна Раул Хименес и Ерик Лира сред титулярите, след като част от играчите бяха получили почивка в последния мач от групата срещу Чехия. Едсон Алварес остана на пейката, а капитанската лента беше на ръката на Сесар Монтес. Себастиан Бекасесе не промени единайсеторката на Еквадор, която беше победила Германия с 2:1, а Енер Валенсия започна в атака в опит да увеличи рекордните си голове за националния отбор.

Мексико тръгна по-остро и превърна началния натиск в два удара, от които Еквадор не се върна. Киньонес отвори мача с мощен пробив и завършек, а Хименес наказа ново разкъсване в защитата, за да превърне „Ацтека“ в кипяща зелена стена. След почивката Еквадор владееше повече топката в отделни периоди, но мексиканската защита остана подредена, твърда и почти без паника.

Еквадор приключи със счупен ритъм

Най-добрият шанс за южноамериканците дойде в края на второто полувреме, когато Кевин Родригес се измъкна между Монтес и Хорхе Санчес, но прати топката встрани. Вместо обрат, мачът завърши с още по-тежък удар за Еквадор - Пиеро Инкапие получи червен картон в добавеното време. Така тимът, който влезе в елиминациите след драматичен обрат срещу Германия, напусна Мондиала със затворена врата пред атаката си и с болезнен финал.

Бекасесе беше казал преди мача, че „прогнозите са изгорели отдавна“ и че във футбола съществува само случващото се на терена. Той отказа да се оправдава със закъснялото пътуване на отбора и определи „Ацтека“ като митична крепост на Мексико. Във вторник вечер тази крепост не просто издържа - тя погълна амбицията на Еквадор.

Футболът над политиката

Сблъсъкът имаше допълнителен заряд и извън терена. Ройтерс съобщи, че федерацията на Еквадор се е оплакала, след като стотици мексикански фенове са се събрали късно през нощта пред хотела на отбора с барабани, тенджери и кофи. На стадиона обаче запалянковци от двете страни са описали атмосферата като празнична и уважителна въпреки прекъснатите дипломатически отношения между двете държави след нахлуването в мексиканското посолство в Кито през 2024 г.

Сега страхът сменя посоката

Мексико вече не е само домакин с мечта, а отбор с резултати, защита и огромна емоционална вълна зад себе си. Четири победи и нито един допуснат гол превръщат следващия мач в тест не само за качеството, но и за нервите на съперника. Ако „Ацтека“ продължи да бъде този дванадесети играч, Мексико може да се окаже далеч по-опасно, отколкото мнозина очакваха преди турнира.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com