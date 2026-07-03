Португалия мина през огън, Роналдо написа история

Португалия се класира за осминафиналите на Мондиал 2026 след драматична победа с 2:1 над Хърватия в Торонто. Кристиано Роналдо вкара първия си гол в елиминационната фаза на Световно първенство, а Гонсало Рамос донесе успеха с глава в четвъртата минута на добавеното време.

Хърватите на три пъти пратиха топката в мрежата, но попаденията им бяха отменени заради засади и намеса на ВАР. Победата прати отбора на Роберто Мартинес срещу европейския шампион Испания в мач, който вече носи заряд на футболна експлозия.

Големите сенки над мача

Това не беше просто осминафинал. Хърватия влезе в него със спомена за финала през 2018 г. и третото място през 2022 г., а Португалия - със своя капитан, който продължава да гони историята в последните страници на великата си кариера. Лука Модрич също записа поредна страница в световната летопис и се изравни с Паоло Малдини и Мануел Нойер по участия на Мондиали. Над всичко стоеше и почитта към Диого Жота - бившия португалски национал, загинал преди година при автомобилна катастрофа.

Хърватия удари първа

Португалия владееше повече топката през първото полувреме, но дълго не намираше точния удар. Бризът от езерото Онтарио носеше малко облекчение след тежката жега в Торонто, но на терена напрежението растеше с всяка минута. Роналдо беше освиркван от хърватските фенове при всяко докосване и още рано пропусна шанс с глава след центриране на Педро Нето.

След почивката Хърватия излезе много по-остро. Матео Ковачич проби през защитата, но не намери вратата, а малко по-късно Иван Перишич наказа португалците. В 53-ата минута той получи пас от Йосип Станишич и стреля хладнокръвно към далечната греда за 1:0.

Моментът на Роналдо най-после дойде

Португалия можеше да се срине, но вместо това получи своята голяма сцена в 68-ата минута. Ренато Вейга беше повален в наказателното поле от Никола Влашич, а Роналдо застана зад топката и стреля в средата на вратата. Това беше първият му гол в елиминационен мач на Световно първенство - момент, чакан през цялата му кариера.

Преди това капитанът вече беше пратил топката в мрежата, като прехвърли Доминик Ливакович, но попадението бе отменено заради засада. В 81-ата минута Роберто Мартинес го смени, а Роналдо трябваше да гледа от пейката последната буря. Тя се оказа още по-жестока.

ВАР превърна финала в хаос

Хърватия няколко пъти помисли, че е намерила спасение. Никола Влашич прати топката във вратата, но беше отсъдена засада. Петър Сучич също видя попадението си отменено в 81-ата минута, а ударът на Йошко Гвардиол в самия край взриви хърватската агитка, преди ВАР отново да посочи засада.

Решението отприщи гняв по трибуните в южния край на стадиона и привърженици на Хърватия засипаха терена с различни предмети. Между тези секунди на хаос Рамос нанесе удара, който реши всичко. Резервата се извиси над защитниците и с глава прати Португалия напред.

Рекорди, памет и тежест преди Испания

Роналдо подобри още два рекорда в нощта на драмата. На 41 години и 147 дни той стана най-възрастният футболист, участвал в мач от елиминационната фаза на Световно първенство, като изпревари Питър Шилтън. Португалецът вече е втори във вечната ранглиста по мачове на Мондиали с 26 участия, пред Лотар Матеус и зад Лионел Меси.

След последния сигнал португалците не забравиха Жота. Те се подредиха с фланелка с номер 21 - номерът, който бившият нападател на Ливърпул носеше за националния отбор. В такава нощ победата не беше само резултат. Тя беше памет, оцеляване и предупреждение към Испания, че Португалия може да страда, но още знае как да удря в последния миг.

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