Мондиалът остана без право на поправка. 32 отбора тръгват към финала

Груповата фаза на Мондиал 2026 вече е в историята и от тази вечер турнирът влиза в най-безмилостната си част - елиминациите. От 48 отбора в САЩ, Канада и Мексико останаха 32, а първата двойка в новия формат е Южна Африка - Канада. Мачът открива 1/16-финалите, които за първи път са част от световно първенство с 48 участници. Финалът е на 19 юли на „МетЛайф“ в Ню Джърси, а дотогава програмата почти не оставя място за дъх.

Големият въпрос вече не е кой е излязъл от групите, а по кой път ще мине към финала. Схемата разпредели тежките европейски сили така, че горната половина изглежда като отделно европейско първенство - Испания, Франция, Германия, Нидерландия, Хърватия и Белгия са там. Само един от тях може да стигне до мача за титлата в Ню Йорк. В долната половина от водещите европейски претенденти остана Англия, но компанията ѝ също е страховита - Аржентина, Бразилия, Колумбия, Мексико, Еквадор и още няколко отбора, които вече показаха, че този турнир не признава спокойни прогнози.

Нова фаза, нов капан

Разширеният формат на Мондиал 2026 промени не само броя на участниците, но и усещането за турнира. След групите няма директен скок към осминафиналите, а нов кръг - 1/16-финали, в който всяка грешка вече струва отпадане. Това означава повече мачове, повече сметки и повече възможности голям фаворит да се препъне още преди да стигне до познатата зона на последните 16.

Първата вечер дава точно такъв тест. Южна Африка и Канада няма да са най-шумната двойка на хартия, но ще останат в историята като първия мач от тази нова елиминационна фаза. След тях идват Бразилия срещу Япония, Германия срещу Парагвай, Нидерландия срещу Мароко, Франция срещу Швеция, Англия срещу ДР Конго и големият европейски сблъсък Португалия - Хърватия.

Горната половина е тежката европейска зона

Горният поток изглежда най-безмилостен за европейските фаворити. Там попадат Германия, Франция, Нидерландия, Испания, Хърватия и Белгия. Още на осминафиналите е възможно Германия/Парагвай да срещне Франция/Швеция, а Португалия/Хърватия да се сблъска с Испания/Австрия. Това означава, че няколко големи имена могат да си тръгнат много по-рано от очакваното.

Белгия също няма лесен маршрут - първо Сенегал, а после евентуално победителят от САЩ - Босна и Херцеговина. Нидерландия трябва да мине през Мароко, а след това може да чака победителя от Южна Африка - Канада. В тази част на схемата няма дълъг коридор за спокойно набиране на скорост. Фаворитите ще трябва да решават всичко веднага.

Долният поток събира други чудовища

Долната половина изглежда по-различно, но не и по-лека. Там са Англия, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Мексико и Еквадор. Англичаните започват срещу ДР Конго, но още след това може да се изправят срещу Мексико или Еквадор. Бразилия има Япония, а после евентуален сблъсък с Кот д'Ивоар или Норвегия.

Аржентина влиза в елиминациите срещу Кабо Верде, но нейният поток също крие капани. При успех световният шампион може да срещне Австралия или Египет, а по-нататък схемата води към отбори като Колумбия, Гана, Швейцария или Алжир. Това е частта, в която южноамериканските сили са повече, а всяка двойка носи свой сюжет.

Ето пълната картина и програмата по дни и часове до финала на 19 юли:

1/16-финали

Мач №73: 28 юни, 22:00 Южна Африка - Канада (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №76: 29 юни, 20:00 Бразилия - Япония (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №74: 29 юни, 23:30 Германия - Парагвай (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №75: 30 юни, 04:00 Нидерландия - Мароко (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №78: 30 юни, 20:00 Кот д'Ивоар - Норвегия (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №77: 1 юли, 00:00 Франция - Швеция (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №79: 1 юли, 04:00 Мексико - Еквадор (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №80: 1 юли, 19:00 Англия - ДР Конго (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №82: 1 юли, 23:00 Белгия - Сенегал (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №81: 2 юли, 03:00 САЩ - Босна и Херцеговина (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №84: 2 юли, 22:00 Испания - Австрия (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №83: 3 юли, 02:00 Португалия - Хърватия (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №85: 3 юли, 06:00 Швейцария - Алжир (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №88: 3 юли, 21:00 Австралия - Египет (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №86: 4 юли, 01:00 Аржентина - Кабо Верде (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №87: 4 юли, 04:30 Колумбия - Гана (БНТ 1 и БНТ 3)

Осминафинали

Мач №90: 4 юли, 20:00 Южна Африка/Канада - Нидерландия/Мароко (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №89: 5 юли, 00:00 Германия/Парагвай - Франция/Швеция (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №91: 5 юли, 23:00 Бразилия/Япония - Кот д'Ивоар/Норвегия (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №92: 6 юли, 03:00 Мексико/Еквадор - Англия/ДР Конго (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №93: 6 юли, 22:00 Португалия/Хърватия - Испания/Австрия (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №94: 7 юли, 03:00 САЩ/Босна и Херцеговина - Белгия/Сенегал (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №95: 7 юли, 19:00 Аржентина/Кабо Верде - Австралия/Египет (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №96: 7 юли, 23:00 Швейцария/Алжир - Колумбия/Гана (БНТ 1 и БНТ 3)

Четвъртфинали

Мач №97: 9 юли, 23:00 Победител от мач №89 - победител от мач №90 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №98: 10 юли, 22:00 Победител от мач №93 - победител от мач №94 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №99: 12 юли, 00:00 Победител от мач №91 - победител от мач №92 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №100: 12 юли, 04:00 Победител от мач №95 - победител от мач №96 (БНТ 1 и БНТ 3)

Полуфинали

Мач №101: 14 юли, 22:00 Победител от мач №97 - победител от мач №98 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач №102: 15 юли, 22:00 Победител от мач №99 - победител от мач №100 (БНТ 1 и БНТ 3)

Мач за трето място

19 юли, 00:00 (БНТ 1 и БНТ 3)

Финал

19 юли, 22:00 (БНТ 1 и БНТ 3)

Първият ден без мач идва чак на 8 юли, след края на осминафиналите, което показва колко сгъстен е календарът в новия формат. БНТ обяви, че излъчва на живо всички 104 мача от Световното първенство, а програмата за елиминациите започва още тази вечер с Южна Африка - Канада.

Оттук нататък Мондиалът вече няма място за поправка. Групите дадоха изненади, сметки и втори шансове. Елиминациите ще дадат само присъди. Един слаб мач, една грешка, една дузпа или един отменен гол могат да изпратят фаворит у дома. А схемата вече подсказва, че пътят до Ню Йорк няма да бъде просто дълъг - ще бъде пълен с големи сблъсъци още преди финала.

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