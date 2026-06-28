Кейн влезе в историята на Англия. Модрич пак намери път към елиминациите

Англия завърши като господар в група L на Световното първенство в Северна Америка, след като победи Панама с 2:0 на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Джуд Белингам и Хари Кейн удариха в рамките на пет минути през второто полувреме и превърнаха нервния мач в контролирана английска вечер.

В същото време Хърватия се наложи над Гана с 2:1 във Филаделфия и си взе второто място с гол на Никола Влашич в 83-ата минута.

Англичаните приключиха групата със 7 точки, хърватите с 6, Гана с 4, а Панама остана последна без точка и без отбелязан гол на Мондиал 2026.

Пътят напред вече е ясен. Англия ще играе срещу ДР Конго на 1/16-финалите, след като африканският тим победи Узбекистан с 3:1 и стигна до първия си успех на световни финали. Колумбия завърши първа в група K след 0:0 с Португалия и ще срещне Гана, а португалците, втори в същата група, излизат срещу Хърватия.

Англия чакаше, после удари

Панама не излезе като обречен отбор. Още в първите секунди Хосе Луис Родригес принуди Джордан Пикфорд да се намесва и напомни на Англия, че дори последният в групата може да развали голям план. После „Трите лъва“ поеха топката и терена, но не и резултата.

Орландо Москера спаси удар на Маркъс Рашфорд, после се справи и с опит на Букайо Сака. Панама отново ужили на контраатака чрез Родригес, но Пикфорд беше на място. Най-чистото положение за Англия преди почивката дойде след центриране на Елиът Андерсън, което Рашфорд засече с глава, но без да намери мрежата. Първата част завърши с пряк свободен удар на Рашфорд встрани от вратата - още един знак, че фаворитът натиска, но не е отключил мача.

След почивката напрежението стана още по-осезаемо. Родригес пак се измъкна и стреля покрай вратата на Англия, а малко по-късно Кейн отправи силен удар, спасен от Москера. Панама още беше жива, Англия още търсеше момента, в който класата да проговори.

Белингам отвори вратата

Този момент дойде в 62-ата минута. Букайо Сака изпълни корнер, топката стигна до Джуд Белингам, а той я прати във вратата на Панама за 1:0. Това беше вторият му гол в турнира и попадение, което свали тежестта от английските рамене. Мачът изведнъж се отвори така, както Англия чакаше повече от час.

Само пет минути по-късно Белингам вече беше не само голмайстор, но и архитект. Той центрира, Хари Кейн се извиси и с глава направи 2:0. С този гол капитанът стана водещият голмайстор на Англия за всички времена на световни първенства с 11 попадения, като изпревари Гари Линекер.

Панама не се предаде. Резервата Исмаел Диас на два пъти опита да върне интригата, но не намери целта. В добавеното време Хосе Фахардо дори преодоля Пикфорд и прати топката в мрежата, но радостта беше кратка - голът бе отменен заради засада. Така Панама напусна турнира без попадение, а Англия удължи серията си без загуба срещу отбори от КОНКАКАФ на световни финали до седем мача - четири победи и три равенства.

Тухел получи своя знак

За Томас Тухел това беше 13-а победа в 17-ия му мач начело на Англия, при две равенства и две загуби. Победата не беше бляскава от първата минута, но беше от онези, които големите отбори трябва да взимат - със спокойствие, търпение и удар в точния момент.

Англия завърши първа и си осигури по-ясен път в елиминациите, но срещу ДР Конго няма да има място за високомерие. Африканският тим влезе в историята с обрат срещу Узбекистан и ще излезе срещу „Трите лъва“ с енергията на отбор, който вече е счупил собствената си граница.

Хърватия пак оцеля по хърватски

Във Филаделфия Хърватия и Гана започнаха мача с ясното съзнание, че равенството може да устройва и двете страни. Гана вече гледаше към следващия етап, а тимът на Златко Далич знаеше, че една точка вероятно ще го задържи поне сред най-добрите трети отбори. Това направи началото предпазливо, тежко и пълно с изчакване.

Снимка: ФИФА

Първата по-добра възможност беше за Никола Влашич, който стреля от дистанция. После Марин Понграчич прати топката над вратата след свободен удар на Лука Модрич. Хърватия не бързаше, но постепенно започна да натиска с онова познато търпение, което от години я държи жива в големите турнири.

В 31-ата минута Матео Ковачич намери Петър Сучич, а той отправи великолепен далечен удар за 1:0. Голът даде въздух на Хърватия и постави Гана в по-сложна ситуация. Антоан Семеньо можеше да върне равенството в 40-ата минута, но ударът му мина покрай вратата.

ВАР задържа дъха, Модрич реши мига

Гана стигна до 1:1 в 73-ата минута чрез Дерик Лукасен, но трябваше да изчака дълга проверка от ВАР за потенциална засада. Голът беше признат и мачът отново се превърна в нервна шахматна дъска. Хърватия вече не можеше да стои спокойно. Трябваше да отговори.

И го направи десет минути по-късно. Лука Модрич застана зад корнера, изпрати топката с познатата си прецизност, а Никола Влашич я засече с глава за 2:1. Това беше ударът, който върна Хърватия на второто място и я изпрати директно към елиминациите. Тимът на Далич удължи серията си без загуба срещу африкански съперници на световни финали до пет мача - четири победи и едно равенство.

Гана продължава, но с рана

Гана загуби, но не падна от турнира. Четирите точки се оказаха достатъчни, за да продължи като трети отбор и да получи нова голяма вечер - срещу Колумбия. Болката от гола на Влашич остава, но пред „черните звезди“ има още футбол.

Хърватия пък получи Португалия - сблъсък, който звучи като европейска класика още преди първия съдийски сигнал. Модрич и компания пак са там, където обичат да бъдат - в елиминациите, в мач без утре, в зона, в която опитът понякога тежи повече от младостта.

Група L завърши без хаос, но с много съдби. Англия излезе първа с усещане за сила, Хърватия оцеля с характер, Гана остана в играта въпреки поражението, а Панама си тръгна с горчивина, но и с честта, че дълго държа големия фаворит на нула. Сега Мондиалът вече не пита кой е бил най-добър в групата. Оттук нататък пита само кой може да издържи следващите 90 минути.

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