Испания изхвърли Уругвай, Кабо Верде написа приказка

Испания удари Уругвай с 1:0, спечели група H и изхвърли една от най-гордите футболни нации от Мондиал 2026. Единственият гол вкара Алекс Баена в 42-ата минута след грешка на ветерана Фернандо Муслера, а европейските шампиони завършиха групата със 7 точки и без нито един допуснат гол. Уругвай остана с 2 точки и приключи турнира без победа - тежък удар за „Селесте“ и второ поредно отпадане още в груповата фаза.

Голямата приказка обаче написа Кабо Верде, който завърши 0:0 със Саудитска Арабия и при дебюта си на световно първенство продължи към елиминациите като втори в групата.

Баена наказа Муслера и отключи драмата

Испания не изигра най-блестящия си мач, но направи това, което големите отбори правят в тежки вечери - издържа на сблъсъка, намери пролуката и не пусна съперника обратно. В 42-ата минута Алекс Баена стреля от около 12 метра, топката мина през краката на защитник, а Муслера реагира неубедително и само я отклони в мрежата.

Попадението падна след атака отдясно, в която Ламин Ямал участва в единоборството, Маркос Йоренте продължи действието, а Баена реагира най-бързо в наказателното поле. Това беше моментът, в който Испания взе не само аванс, а и психологическа власт над мача.

След това европейските шампиони не изглеждаха зрелищни, но бяха хладни и дисциплинирани. Те не дадоха на Уругвай чист въздух, не се поддадоха на нервите и излязоха от групата така, както излизат отборите с претенции за нещо голямо - със суха мрежа и без излишна паника.

Уругвай избра нервите, но загуби футбола

Уругвай опита да вкара мача в добре познатата си територия - битка, провокации, твърди влизания и изпитване на съдийския праг. Испания беше извадена от обичайния си плавен ритъм, а Ламин Ямал, върнал се след травма от пролетта, усети тежестта на уругвайската агресия, преди да бъде заменен от Нико Уилямс в 76-ата минута.

Испанският вестник „Марка“ описа мача с остра формулировка, че Уругвай сякаш е получил твърде голямо позволение от съдията Исмаил Елфат, а в един момент за испанците опазването на сухожилията е изглеждало по-важно от владението на топката.

В края нервите вече надделяха напълно. Агустин Канобио получи директен червен картон в добавеното време за грубо влизане в краката на Пау Кубарси, а преди това жълти картони видяха Гийермо Варела, Хуан Санабрия и Николас де ла Крус. Уругвай си тръгна не само победен, а и озлобен - с усещане за отбор, който не намери пътя към гола и избра сблъсъка като последно оръжие.

Гредата спаси Уругвай от по-тежка присъда

През второто полувреме южноамериканците опитаха да стигнат до равенство, но почти не създадоха реална опасност пред испанската врата. Тимът на Марсело Биелса имаше желание, имаше физика, имаше напрежение, но нямаше ясна идея как да счупи испанската защита.

В 86-ата минута Испания можеше да затвори всичко. Феран Торес направи двойно подаване с Фабиан Руис, измъкна се зад защитата и остана сам срещу Серхио Рочет, но ударът му срещна напречната греда.

Така Уругвай остана жив още няколко минути, но не и достатъчно, за да промени съдбата си. Ройтерс отбелязва, че кампанията на „Селесте“ завършва без нито една победа и с тежки въпроси около бъдещето на Биелса след напрежение в съблекалнята и серия от неубедителни мачове.

Кабо Верде - малката страна с огромно сърце

В другия мач от групата Кабо Верде направи това, което изглеждаше почти невъзможно преди турнира - оцеля още веднъж. 0:0 срещу Саудитска Арабия беше трето равенство за дебютанта, но точно тази точка се оказа достатъчна за второто място след победата на Испания над Уругвай.

Снимка: ФИФА

Островната държава вече беше шокирала света с 0:0 срещу Испания и 2:2 срещу Уругвай. Срещу Саудитска Арабия нямаше голям блясък, но имаше характер, ред, търпение и огромна вяра. Кабо Верде не влезе на Мондиала като статист, а като отбор, който отказва да се събуди от собствената си мечта.

Саудитска Арабия също имаше шанс, но победата беше единственият ѝ път напред. Тя не дойде и тимът остана последен с 2 точки. Кабо Верде също завърши без победа, но с три равенства, които тежат като три малки подвига.

Аржентина чака сензацията

След това 0:0 Кабо Верде продължава към елиминациите и ще срещне световния шампион Аржентина в Маями на 3 юли. На хартия това изглежда като сблъсък между футболна империя и приказка, която не би трябвало да стига толкова далеч.

Но точно този Мондиал вече показа, че Кабо Верде не се интересува от хартията. Дебютантът не загуби от Испания, не загуби от Уругвай и не се пречупи срещу Саудитска Арабия. Сега идва Аржентина - най-големият тест, но и най-голямата сцена за една от най-красивите истории на турнира.

Испания избегна ранна среща със световния шампион и продължава напред като победител в групата. Това е важен бонус не само за самочувствието, а и за пътя в елиминациите, където един грешен съперник може да промени целия турнир.

Група H завърши като урок по футболна жестокост. Испания мина напред с контрол и хладнокръвие, Кабо Верде превърна три равенства в исторически полет, Саудитска Арабия не намери гола, който можеше да отвори вратата, а Уругвай - гордият, шумен и винаги опасен Уругвай - напусна без победа. На световно първенство славата не играе вместо теб. Името не пази резултата. А понякога най-малката държава в групата се оказва с най-голямото сърце.

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