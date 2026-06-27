Аржентина обяви важна новина за Лео Меси

Селекционерът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони обяви официално, че Лионел Меси няма да стартира сред титулярите в последния мач от груповата фаза на Мондиал 2026, където настоящият световен шампион излиза срещу Йордания.

Капитанът на "гаучосите" е автор на всичките пет попадения за отбора до този момент, с което подсигури класирането за елиминациите предсрочно и същевременно стана най-добрият реализатор в историята на световните финали.

"Лео ще започне на скамейката. Отговарям, защото заслужаваш честен отговор. Лео ще влезе в игра малко по-късно", каза Скалони, отговаряйки на въпрос от 91-годишния аржентински радиожурналист Енрике Макая Маркес, който отразява 18-ото си Световно първенство.

Макар че Аржентина вече си подсигури първото място в група F, предводителят на тима отхвърли възможността да заложи на прекалено слаб състав, за да спести сили на основните си единици за 1/16-финалите.

"Тези, които ще играят утре, го заслужават - те са част от отбора. Всичките усилия, които полагаме на тренировки, са благодарение на тях, затова сме тук. Те правят всичко възможно дори когато не играят. Бих искал да дам минути на всички, когато имам възможност, а това е защото го заслужават. Те също са фантастични играчи. Мечтата на един треньор е отборът му да се представя по един и същ начин, независимо от това кой е на терена. Ако носиш фланелката и играеш, няма значение дали е важен двубой, или не. Трябва да дадеш всичко от себе си, за да спечелиш, нищо не се променя. Нищо не се е променило от първия ден", каза аржентинският специалист.

В двубоя срещу Йордания играчите на Лионел Скалони ще премерят сили с опонент, който вече отпадна от надпреварата след две поредни загуби в дебютното си участие на Мондиал. Аржентинският наставник очаква да срещне съперник, който ще заложи на дефанзивна тактика в последната си среща от турнира.

"Йордания обикновено играе с петима защитници и ние сме готови за тази възможност. Ако срещаме трудности, може да се наложи да променим нещо. Готови сме да действаме по друг начин, ако нещата са трудни, в зависимост от играта на опонента ни", каза още Скалони.

"Гаучосите" вече са наясно и със следващия си съперник, тъй като Кабо Верде преодоля груповата фаза при първото си появяване на Световно първенство. Двата тима ще премерят сили на 4 юли от 1:00 часа българско време.

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