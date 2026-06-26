Мондиалът влиза в нощта на големите присъди

Мондиал 2026 продължава с нова порция от шест решителни мача, които ще оформят крайното класиране в групите G, H и I. Франция и Норвегия вече са напред, но ще спорят за първото място, докато в останалите групи напрежението е далеч по-страшно - Белгия, Уругвай, Иран, Кабо Верде, Саудитска Арабия и Нова Зеландия все още гледат към елиминациите.

Футболната нощ започва в 22:00 часа българско време, продължава в 03:00 часа и завършва рано сутринта с най-заплетената група. Това е последният момент, в който мечтите още могат да бъдат спасени - или унищожени.

Франция и Норвегия - битка за короната в група I

Първи на сцената излизат Франция и Норвегия в Бостън. Двата отбора имат по 6 точки и вече са сигурни участници в елиминациите, но прекият сблъсък ще реши кой ще излезе от групата като победител.

Франция има предимство заради по-добрата голова разлика и я устройва равенство. Въпреки това трудно може да се очаква Килиан Мбапе и компания да излязат само за реми, още повече че отборът ще играе и за своя селекционер Дидие Дешан. Той ще пропусне мача, след като се прибра във Франция за погребението на майка си, съобщи Френската футболна федерация.

Норвегия се завърна на световната сцена със сила и вече вкара седем гола в първите си два мача. Селекционерът Столе Солбакен обаче призна, че турнирът е като „тенджера под налягане“ и намекна, че ще мисли и за състоянието на играчите преди елиминациите. Ройтерс отбелязва, че Норвегия може да подходи внимателно заради натрупаната умора, въпреки че срещата с Франция носи престиж и по-добър поток.

Вторият в групата ще се изправи срещу Кот д’Ивоар и ще попадне в поток с Бразилия. Победителят ще срещне един от третите отбори и ще бъде в поток с Германия.

Сенегал и Ирак - последен шанс, който може да не стигне

По същото време Сенегал и Ирак излизат един срещу друг в другия мач от група I. Това е двубой без право на половин решение - победата е задължителна и за двата отбора, но може да се окаже недостатъчна.

Сенегал е без точка и с голова разлика минус 3. Африканският тим трябва да победи поне с два гола и да се надява на благоприятно развитие в останалите групи, за да остане в сметките за едно от местата на най-добрите трети отбори.

При Ирак картината е още по-мрачна. Тимът е с голова разлика минус 6 и се нуждае от победа с поне четири гола, за да получи дори минимална надежда. Това граничи с невъзможното, но точно такива вечери понякога раждат най-лудите истории на световните първенства.

Испания държи контрола, Уругвай няма право на унижение

В 03:00 часа българско време идва ред на група H - може би най-нервната от трите. Испания е лидер с 4 точки и вече гледа към елиминациите, но още не знае от коя позиция ще продължи. Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки, като южноамериканците са с по-добра голова разлика, а Саудитска Арабия е последна със 1 точка, но все още държи съдбата си в свои ръце.

Испания среща Уругвай в мач, в който ѝ е достатъчна и точка, за да подпише първото място. Европейските шампиони започнаха турнира със сензационно 0:0 срещу Кабо Верде, но след това разгромиха Саудитска Арабия с 4:0 и върнаха усещането, че контролират групата.

За Уругвай обаче това е вечер на тежка отговорност. „Селесте“ направи равенства в мачове, в които беше по-добрият отбор, и сега една загуба може да се превърне в исторически удар. Двукратният световен шампион рискува за първи път да отпадне в групите на втори пореден Мондиал - сценарий, който би тежал като национално унижение.

Кабо Верде мечтае, Саудитска Арабия няма място за сметки

По същото време Кабо Верде и Саудитска Арабия играят мач, в който съдбата може да се реши без сложни калкулации. Кабо Верде е една от големите сензации на турнира след равенствата срещу Испания и Уругвай. Малката островна нация знае, че ново реми почти сигурно ще я остави в играта за елиминациите.

Ако Уругвай загуби от Испания, равенството може да прати Кабо Верде дори на второ място. Ако урусите вземат точка, Кабо Верде вероятно ще остане трети, но със сравнително добра голова разлика и реален шанс да продължи.

Саудитска Арабия няма този комфорт. Победата е единственият реален път напред. Ако я постигне, тимът може да се класира за елиминациите на световно първенство за първи път от 1994 г. насам.

Белгия срещу Нова Зеландия - мач, който не прощава име и история

Футболният маратон завършва със сблъсъците от група G в 06:00 часа българско време. Египет е лидер с 4 точки и сигурно място напред, Иран и Белгия имат по 2 точки, а Нова Зеландия е последна с 1 точка, но все още не е извън турнира. Групата остава отворена за всички четири отбора, а международни издания я определят като една от най-непредвидимите в заключителния кръг.

Белгия излиза срещу Нова Зеландия като фаворит, но точно това вече не звучи толкова убедително. „Червените дяволи“ не спечелиха нито срещу Египет, нито срещу Иран, а играта им не даде онова усещане за сила, което името на отбора предполага.

Победа гарантира на Белгия място в следващата фаза, а крайната позиция ще зависи от другия мач. Равенството може да се окаже достатъчно, но тогава белгийците ще се превърнат в заложници на резултатите в останалите групи - опасна игра за отбор, който дойде на Мондиала с далеч по-големи претенции.

Нова Зеландия има само един път - историческа победа. Ако тя дойде точно срещу Белгия и точно в тази сутрин, това ще бъде една от най-големите сензации на световни първенства.

Египет и Иран - прайд мач с тежка цена

Другият двубой в групата е Египет - Иран в Сиатъл, обявяван още преди турнира като един от емоционално заредените мачове в груповата фаза. Египет вече постигна целта си и е сигурен участник в елиминациите, но победа може да му донесе първо място и на теория по-благоприятен поток.

Иран няма това спокойствие. Тимът трябва да стигне поне до точка, за да продължи да мечтае за историческо класиране в следващата фаза. Победа би отворила още по-широко вратата, но срещу Египет и Мохамед Салах всяка грешка може да тежи непоправимо.

Тази група е опасна именно защото никой не може да си позволи да изключи нито един сценарий. Египет може да излезе първи, Белгия може да се спаси, Иран може да пренапише историята си, а Нова Зеландия може да взриви турнира.

Нощта, в която сметките ще изгорят

Тези шест мача са точно онова, което прави последния кръг на световно първенство безмилостен. Франция и Норвегия ще играят за по-добрия път, Испания и Уругвай - за престиж и оцеляване, Кабо Верде и Саудитска Арабия - за мечта, която изглеждаше невъзможна, а Белгия, Иран и Нова Зеландия - за правото изобщо да останат на сцената.

Форматът с 48 отбора и осем продължаващи трети тима направи сметките по-сложни, но и драмата по-голяма. В такива вечери таблиците се гледат до последния гол, а един корнер, една греда или една грешка на вратаря могат да преместят цяла държава от празник към траур. Мондиалът вече влезе в онази зона, в която фаворитите спират да живеят от името си, а малките отбори започват да вярват, че историята е написана точно за тях.

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