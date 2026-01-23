Садио Мане - футболният бог на Сенегал

Садио Мане от днес вече не е футболен крал на Сенегал. Той е със статут на Бог, след като донесе и втора Купа на Африка на нацията, която не бе триумфирала в турнира преди 2021 г.

А за седем години Лъвовете от Теранга стигнаха до три финала и спечелиха два от тях, водени от най-големия си лъв - бившата звезда на Ливърпул и Байерн Мане.

В неделя вечер той бе герой в повече от един смисъл. Само капитанът остана на терена, когато отборът го напусна в знак на протест в 98-ата минута, разгневен от изключително спорна дузпа, отсъдена за Мароко в последните секунди от редовното време на финала.

Минути по-рано Сенегал вкара гол за 1:0, който бе мистериозно отменен без особени аргументи. Натрупването на двете несправедливости накара селекционера Папе Тиау да призове играчите да напуснат игрището в стил, познат ни от българските футболни архиви.

Мане обаче не излезе, викаше и ръкомахаше към останалите да се върнат... И след близо 15 минути сполучи - отиде в съблекалните и събра отбора там, за да излезе с него на игрището, дори само за да получи един гол от дузпа и да загуби драматично финала.

Вместо това вратарят Едуар Менди спаси странното изпълнение на Брахим Диас, а в продълженията Сенегал вкара за 1:0 и вдигна трофея.

Нямахме право да не играем

"Нямахме право да не играем и да си тръгнем - каза след награждаването Мане. - Целият свят гледаше този мач. Какъв имидж щяхме да създадем на футбола в Африка? Това щеше да е лудост.

Бих предпочел да загубя, отколкото да ни запомнят така. Футболът е нещо твърде велико и специално, нямахме право да го направим."

В Дакар и цял Сенегал милиони излязоха по улиците.

Поколението на Мане, Кулибали и останалите герои - истински Лъвове от Теранга, донесе за 7 години толкова радост, три финала и две купи.

Отборът ще играе и на третото си поредно световно първенство през лятото в Северна Америка, където очакванията също да се представи много силно.

Мане направи шокиращо изявление за бъдещето си

В емоционално изявление след награждаването, Мане изрази пълната си увереност в младите таланти, които започват да доминират в националния отбор.

„Мисля, че на следващото поколение може да се разчита. Те ще се справят със задачите си, а аз ще бъда техният 12-и играч“, заяви легендарният футболист, цитиран от водещите световни агенции.

С тези думи той подчерта прехода към нова ера за сенегалския футбол, като същевременно гарантира, че ще остане най-големият поддръжник на тима, макар и вече извън терена на континенталния форум.

Така Садио Мане потвърди дългоочакваното решение за своето бъдеще. Пред световния лидер в спортното излъчване beIN SPORTS и авторитетното издание Foot Africa, 33-годишният нападател обяви, че това е бил последният му мач в турнира за Купата на африканските нации.

Най-значимата фигура в държавата

Постижението на Мане е историческо – той завършва своята кариера в КАН с два трофея (2021 и 2025) и три участия на финал, превръщайки се в най-значимата фигура в историята на футбола в Сенегал.

Въпреки че се оттегля от континенталната сцена, очакванията са нападателят да остане част от състава за Световното първенство през 2026 г., преди окончателно да окачи обувките за националния отбор.

Изказването му за „12-ия играч“ вече се превърна в основен акцент в социалните мрежи, символизирайки неговото смирение и отдаденост към родината му до самия край.

Заради счупен телефон Мане се сдоби с ореола на светец

Ето как дребен детайл може да набере сила като снежна топка по стръмен склон и да предизвика световна сензация. Нещо подобно се случи на Садио Мане, който влезе в полезрението на феновете по цялата планета заради счупения си телефон.

Бдителен фотограф снима тежко очуканата джаджа в ръцете на дългогодишната суперзвездата на "Ливърпул" и така отвори Кутията на Пандора. Феновете направо не можеха да се начудят как си позволява толкова популярен футболист да се появява на публично място с телефон, който направо е за боклука.

И така от дума на дума наяве излезе историята на сенегалеца, която буквално монтира ореол на светец върху главата му. Сега всички говорят за неговата невиждана ненавист към всички луксозни играчки, които предлага високотехнологичната ни епоха.

Вместо да си купувал къщи, яхти, коли и жени, Садио Мане инвестирал припечелените с честен труд пари в родния си град Бамбали в Сенегал.

Оказва се обаче, че истината е някъде по средата. Мане обича скъпите коли и в гаража си пази екземпляри за стотици хиляди евро. Но и отделя голяма част от спестяванията си, за да строи болница и училище на родна земя.

Което не е малък повод за възхищение, като се има предвид как мнозинството от другите звезди във английската Висша лига мислят единствено и само за собствените си удоволствия.

"Не си позволих да забравя откъде съм тръгнал. Едно време заминах за столицата с дрехите на гърба си и се явих на първата тренировка със скъсани обувки. Сега ми е лесно да си купя всичко, което пожелая, но не изпитвам нужда да харча насила парите си", твърди крилото.

"За какво са ми диамантени часовници или два самолета? С какво ще помогнат те на мен или на света, в който живея", обяснява своята житейска философия Мане.

Той е от малцината футболисти, които наистина опитват да променят света.

Построи джамия и болница в родния си град

Когато вече се е почувствал достатъчно заможен, Мане инвестира немалка сума пари, за да бъде построена джамия в неговия град. След това дава пари да бъде изградено училище, а после инвестира и в строежа на болница.

Винаги появяването му в Бамбали се превърна в събитие от общонационално значение. Към малкото градче прииждат тълпи от цял Сенегал, които искат да се докоснат до футболиста, превърнал се в символ на успеха.

Налага се армията да се включи в опазването на всенародния любимец.

