Една държава забрани на министрите си да пътуват! Причината

Сенегал стана първата държава в света, забранила задграничните командировки на министри заради петролната криза. В безпрецедентен ход правителството на Сенегал официално наложи пълна забрана за задгранични пътувания на своите министри и държавни служители. Решението е директен отговор на глобалния икономически трус, предизвикан от войната в Близкия изток и последвалата блокада на Ормузкия проток.

Драстичният скок в цените на суровия петрол, който надхвърля предвидените в бюджета нива, накара премиера Усман Сонко да обяви, че само пътувания, които се считат за "критично важни за националния интерес", ще могат да се осъществяват и то след изрично писмено разрешение от кабинета на президента или премиера.

С тази стъпка Сенегал стана първата страна в света, приела подобно решение. Целта на тези мерки е рязко съкращаване на държавните разходи.

Сенегал, в качеството си на вносител на петрол, е особено силно засегнат от кризат. Страната, подобно на много други африкански държави, субсидира цените на горивата и електричеството. С рязкото поскъпване на петрола заради войната в Иран, тези субсидии се превръщат в огромна дупка в хазната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com