Вълшебен МБапе даде криле на Франция срещу Сенегал

Франция е един от фаворитите, които тръгнаха силно на световното първенство. Петлите спечелиха убедително над коравия тим на Сенегал с 3:1 и вече са с големи шансове за класиране напред.

Иначе мачът бе изключително интересен, а африканският тим също имаше своите възможности през първата част, като футболистите на Пап Тиау нацелиха и гредата в 25-ата минута.

В 25-ата минута Сенегал организира страхотна атака, при която Николас Джаксън проби добре и стреля силно, а кълбото срещна десния стълб на вратаря Майк Менян.

В 40-ата минута Садио Мане стреля отдалеч, но твърде слабо и Менян нямаше проблеми да улови.

Сенегал бе изключително близо да поведе в резултата в шестата минута на добавеното време. Исмаила Сар бе на перфектна позиция, но пропусна да отбележи, пращайки топката високо над напречната греда.

В 53-ата минута Жул Кунде отне и пусна прецизно към Майкъл Олисе, който напредна и шутира, но вратарят се намеси по изключителен начин.

Четири минути след това Килиан Мбапе можеше да се разпише, но Едуар Менди отново блесна и спаси.

Около 60-ата минута се разигра спорна ситуация, при която "петлите" поискаха дузпа. Килиан Мбапе проби в наказателното поле и падна след шпагат на Садио Мане. Главният рефер не отсъди наказателен удар, но отиде да прегледа ситуацията с ВАР системата. Все пак дузпа не бе отсъдена.

Гол на МБапе! В 66-ата минута звездата се разписа. Майкъл Олисе намери Мбапе, който се измъкна от защитата на Сенегал и майсторски изведе френския тим напред в резултата за 1:0.

Сенегал отговори повече от подобаващо - с попадение във френската врата, което обаче бе отменено. Николас Джаксън нанесе силен шут и топката се озова във вратата, но Джаксън бе в засада и голът бе отменен.

В 82-ата минута Баркола направи резултата 2:0. Адриен Рабио пусна прекрасно извеждащо подаване към Баркола, който се появи от пейката. Той излезе очи в очи с Едуар Менди и елегантно вкара за 2:0.

В петата минута на добавеното време Ибрахим Мбайе направи резултата 2:1. Младият футболист на Сенегал преодоля Тео Ернандес и със страхотен удар изненада Майк Менян.

Но надеждите за точка на афликанците се изпариха бързо.

В шестата минута на добавеното време Килиан Мбапе оформи крайното 3:1 за Франция.

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