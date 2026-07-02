Вратарят на Белгия обясни за чудото срещу Сенегал

Вратарят на Белгия Тибо Куртоа коментира драматичната победа с 3:2 над Сенегал в 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 година, като призна, че подобни обрати не са нещо необичайно за него благодарение на престоя му в Реал Мадрид.

„Вярвахме до самия край. Вкарахме гол, а както ни каза треньорът по време на паузата за освежаване, всичко се промени и в крайна сметка спечелихме. Преживявал съм подобни неща много пъти с Реал Мадрид“, заяви Куртоа.

Белгийският страж коментира и двете попадения на Сенегал.

„Не можех да направя нищо при двата гола на Сенегал.“

Куртоа говори и за бъдещето си в националния отбор.

„Не знам какво ще се случи след четири години, въпреки че Световно първенство в Испания, която е мой дом, би било нещо прекрасно. Но сега трябва да се насладим на това, което постигнахме.“

След драматичния успех Белгия се класира за осминафиналите, където ще се изправи срещу Съединените щати.

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