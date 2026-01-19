Садио Мане е новият бог на Сенегал

Садио Мане от днес вече не е футболен крал на Сенегал. Той е със статут на Бог, след като донесе и втора Купа на Африка на нацията, която не бе триумфирала в турнира преди 2021 г. А за седем години Лъвовете от Теранга стигнаха до три финала и спечелиха два от тях, водени от най-големия си лъв - бившата звезда на Ливърпул и Байерн Мане.

В неделя вечер той бе герой в повече от един смисъл. Само капитанът остана на терена, когато отборът го напусна в знак на протест в 98-ата минута, разгневен от изключително спорна дузпа, отсъдена за Мароко в последните секунди от редовното време на финала.

Минути по-рано Сенегал вкара гол за 1:0, който бе мистериозно отменен без особени аргументи. Натрупването на двете несправедливости накара селекционера Папе Тиау да призове играчите да напуснат игрището в стил, познат ни от българските футболни архиви.

Мане обаче не излезе, викаше и ръкомахаше към останалите да се върнат... И след близо 15 минути сполучи - отиде в съблекалните и събра отбора там, за да излезе с него на игрището, дори само за да получи един гол от дузпа и да загуби драматично финала.

Вместо това вратарят Едуар Менди спаси странното изпълнение на Брахим Диас, а в продълженията Сенегал вкара за 1:0 и вдигна трофея.

"Нямахме право да не играем и да си тръгнем - каза след награждаването Мане. - Целият свят гледаше този мач. Какъв имидж щяхме да създадем на футбола в Африка? Това щеше да е лудост.

Бих предпочел да загубя, отколкото да ни запомнят така. Футболът е нещо твърде велико и специално, нямахме право да го направим."

