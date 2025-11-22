Отдавна свършиха извиненията за Александър Исак

След паузата за национални отбори през октомври, Арне Слот заяви, че не трябва да има повече извинения за Александър Исак. "Той е близо до нивото, на което трябва да бъде. Вече може да го съдим", заяви мениджърът.

Три седмици по-късно, той отново призова за търпение към най-скъпия футболист в британската история.

"Знам, че казах, че неговата подготовка приключи и сега е време да видим къде се намира, но трябва да върна думите си обратно. Ако се възстановяваш в продължение на три седмици, това не ти връща старата форма."

Исак вече трябва да я е намерил. И наистина трябва да го е направил, защото минаха три месеца от трансфера му на "Анфийлд", а той все още изглежда като играч, който не е бил нужен на тима, особено срещу 125 милиона паунда.

Напускането на Нюкасъл и преминаването в Ливърпул бе историята на лятото. Трансфер, който караше всеки един да има мнение, но не всеки знаеше цялата картинка, според Исак.

"Не мога да контролирам всичко, което се казва или пише. Има много какво да се каже и то за дълго време. В крайна сметка, аз съм доволен от крайния резултат. Горд съм да съм играч на Ливърпул. Не искам да влизам в детайли, защото това е затворена страница за мен, но никога не съм имал някакви проблеми."

За съжаление на Исак и Ливърпул, той има много трудности, след като си уреди трансфера при "червените".

