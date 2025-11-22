Истина ли е? Анчелоти следи звезда на Левски

Истинска бомба долетя от Бразилия! Според местното издание „Trivela“ защитникът на Левски Майкон е в радара на селекционера на Бразилия Карло Анчелоти.

В специалния си материал бразилците акцентират на това, че Майкон и Левски в момента са начело на класирането в Първа лига и имат всички шансове да прекратят хегемонията на Лудогорец от последните 14 години.

Пише и за бразилската връзка в Левски през последните години, която е помогнала на Майкон да се адаптира и да пробие.

„Trivela“ също така отбелязва, че Майкон дори е попаднал в полезрението на бразилския национален селекционер Карло Анчелоти. Разбира се, шансовете на играча на Левски не се оценяват като много големи да попадне в състава на Бразилия за Мондиал 2026, но за подобно нещо може да помогне евентуален негов трансфер през зимата в отбор от първенствата от топ 5.

В материала се посочва още, че за момента към Майкон има много голям интерес от страна на испанския Бетис, както и от френския Лил.

