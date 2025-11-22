Триумф под дъжда. Ландо Норис най-бърз в Лас Вегас

Лидерът в световния шампионат на Формула 1 Ландо Норис спечели полпозишъна за Гран При на Лас Вегас след най-бързата обиколка в дъждовната квалификация. Съотборникът му от Макларън и най-близък конкурент за титлата Оскар Пиастри остана пети, което дава още преднина на британеца преди важния старт.

Норис под напрежение, Верстапен плътно зад него

Настоящият световен шампион Макс Верстапен от Ред Бул ще стартира до Норис на първа редица, но времето му бе с 0.323 сек по-слабо от това на лидера. Въпреки че не може да си осигури титлата още тук, Норис води пред Пиастри с 24 точки и ще се стреми към трета поредна победа на уличната писта, за която самият Макларън смяташе, че ще им създаде трудности. Това е седми полпозишън за него през сезона, изравнявайки постижението на Верстапен.

„Това беше стресиращо. Адски стресиращо“, призна Норис след квалификацията. „Навън е толкова хлъзгаво. Щом удариш бордюра малко неправилно... Бяхме на косъм от удара в стената. Никой не е карал тук в дъжд преди, така че беше трудно да се очаква каквото и да било.“

Пиастри пети, Сайнц и Ръсел влизат в играта

Испанецът Карлос Сайнц се нареди трети за Уилямс, а Джордж Ръсел завърши четвърти за Мерцедес. Пиастри остана пети и изгуби шанс да атакува съотборника си за челото на грида.

Новозеландецът Лиъм Лоусън остана шести с Рейсинг Булс, Фернандо Алонсо седми за Астън Мартин, а Исак Хаджар осми – също с Рейсинг Булс. Шарл Льоклер с Ферари завърши девети, а топ 10 допълни Пиер Гасли за Алпин.

Големият губещ: Хамилтън последен

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, който по принцип е силен на мокра писта, ще стартира последен. Той изкара голяма част от обиколката си със заклещен конус в предната част на болида, а в края бе забавен и от жълти флагове.

„Не можах да накарам гумите да работят“, каза британецът по радиото след края на сесията.

Стартова решетка:

1. Ландо Норис (Великобритания) Макларън - 1:47.934 минута

2. Макс Верстапен (Нидерландия) Ред Бул - на 0.323 секунди

3. Карлос Сайнц (Испания) Уилямс - на 0.362

4. Джордж Ръсел (Великобритания) Мерцедес - на 0.869

5. Оскар Пиастри (Австралия) Макларън - на 1,027

6. Лиам Лоусън (Нова Зеландия) Рейсинг Булс - на 1.128

7. Фернандо Алонсо (Испания) Астън Мартин - на 1,532

8. Исак Хаджар (Франция) Рейсинг Булс - на 1.620

9. Шарл Льоклер (Монако) Ферари - на 1,938

10. Пиер Гасли (Франция) Алпин - на 3.606

11. Нико Хьолкенберг (Германия) Заубер - на 1:52.781 минута

12. Ланс Строл (Канада) Астън Мартин - на 1:52.850

13. Естебан Окон (Франция) Хаас - на 1:52.987

14. Оливър Берман (Великобритания) Хаас - на 1:53.094

15. Франко Колапинто (Аржентина) Алпин - на 1:53.683

16. Александър Албон (Тайланд) Уилямс - на 1:56.220

17. Андреа Кими Антонели (Италия) Мерцедес - на 1:56.314

18. Габриел Бортолето (Бразилия) Заубер - на 1:56.674

19. Юки Цунода (Япония) Ред Бул Рейсинг - на 1:56.798

20. Люис Хамилтън (Великобритания) Ферари - на 1:57.115

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com