Почина изключително обичан български треньор

На 92-годишна възраст почина Юмер Фикриев - един от доайените на разградската борба. Родната федерация съобщи тъжната новина.

"В годините е бил освен треньор, но и старши преподавател, както и заместник-директор на спортното училище в града. При него първи стъпки в борбата правят десетки медалисти от световни, европейски първенства и олимпийски игри. Автор е на 15 книги за борбата в Лудогорието. Организатор и водещ на редица състезания в региона", добавиха от БФ Борба.

През 2023 г. Фикриев е удостоен с отличието Почетен гражданин на Разград за приноса му в развитието на спорта.

Поклонението ще бъде в неделя, 23 ноември, от 13 часа в джамията „Ахмед бей“, а от 14 часа е погребението в гробищния парк в Разград.

БФ Борба и БЛИЦ изказват искрени съболезнования на близките и семейството му. Поклон през паметта му!

Снимка: Българска федерация по борба

Община Разград също информира за смъртта на Юмер Фикриев:

На 92-годишна възраст почина Юмер Фикриев - един от носителите на отличието Почетен гражданин на Разград.

Той е роден на 20.08.1933 г. в с.Рояк, област Варна. През 1953 г. завършва средното си образование в Шумен, след което и висшето си образование във ВИФ “Г.Димитров“. Една година е треньор по борба на всички отбори в Русе. От 1959 г. името му е свързано с разградската борба. Тогава става треньор на новооткритата школа по борба и наставник на всички окръжни отбори на Разградски окръг. От 1965 до 1971 г. е директор и треньор по борба на специална спортна школа.

От 1971 до 1993 г. е старши преподавател и зам.-директор на ССУ „Хан Аспарух"-Разград. След пенсионирането си работи в спортен клуб „Лютви Ахмедов", а от 1999 г. е изпълнителен директор на Областното сдружение по борба.

92-ма негови възпитаници са извоювали 32 златни, 33 сребърни и 27 бронзови медали в България, 6 заслужени майстори на спорта, 11 майстори, 31 национални състезатели с медали от олимпиади, световни, европейски първенства.

След пенсионирането си е организатор и водещ на множество състезания в региона, както и летописец на спорта борба. В публикациите си разказва за съвременните успехи и минали постижения на разградските борци.

За приноса си в развитието на спорта в община Разград на 21 юли 2003 г. Юмер Фикриев е удостоен с отличието Почетен гражданин на Разград.

Община Разград изказва искрени съболезнования на близките на Юмер Фикриев за голямата загуба. Дълбок поклон пред светлата му памет!

