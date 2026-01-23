Станка Златева се произнесе за тежкия скандал в борбата

Скандалът по време на държавното първенство по борба в Сливен не бива да се драматизира и не е нещо необичайно за спорта, заяви президентът на федерацията Станка Златева в интервю за БНТ. По думите й силните емоции са част от състезателния процес и подобни ситуации са се случвали и в други държави, без това да се превръща в национален скандал.

Златева коментира, че въпреки инцидента шампионатът е преминал нормално и организацията като цяло е била на много добро ниво. Според нея в момента умишлено се нагнетява омраза и се търси изкуствено напрежение около федерацията. „Шампионатът мина, организацията беше супер“, подчерта тя, като призова случаят да бъде разглеждан хладнокръвно, а не емоционално.

Президентът на федерацията уточни, че по случая вече работи съдийската колегия, която трябва да се произнесе по дисциплинарната страна на инцидента. Състезателят на ЦСКА Иво Илиев е дисквалифициран, а решението е част от стандартната процедура при подобни нарушения.

В по-широк контекст Златева свърза реакциите около случая с натиск върху нейното ръководство. Тя разкри, че още преди да заеме поста, са й искали оставката, което според нея е знак, че не е удобна за определени кръгове. „Явно нещата вървят в правилната посока и това дразни много хора“, заяви тя и даде да се разбере, че няма намерение да отстъпва под външен натиск.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com