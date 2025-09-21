Депутат помириса медала от световното по борба и го изпусна

Депутатът от ГЕРБ Даниел Александров изпусна последния шанс за медал за България от световното първенство по борба.

Александров загуби втория си мач вчера - срещу Алиреза Мохмадипиани (Иран) - но иранецът достигна до финала и изтегли българския борец на репешаж. Днес обаче 33-годишният дупничанин отстъпи с 1:4 срещу германеца Ханес Вагнер и дори не успя да стигне до битката за бронза.

Народният представител попадна изненадващо в състава за шампионата в Загреб, като зае мястото на отказалия да води централизирана подготовка Семен Новиков в категория до 87 килограма в класическия стил.

Така България приключи първенството със сребро на Юлияна Янева и петото място на Биляна Дудова (62 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг) в свободния стил.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com