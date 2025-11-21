Разкриха как е погребана Алена

Астроложката Светлана Тилкова - Алена е била почетена със специална тамплиерска церемония преди официалното опело в "Света София", научи Lupa.bg от близки на покойната звезда на Би Ти Ви. Нещо повече - дамата с ранг Командер на Ордена е била положена в ковчега с официалната одежда на рицарите.

Алена е една от малкото жени сред високопоставените членове на организацията в България, заедно с Янка Такева и Радка Пангелова. Астроложката е приета на специална церемония в края на 2011 г. и 14 години подпомага хуманитарните дейности на тамплиерите. Особено активна е в природните каузи и защитата на животните.

"Организацията е светска, мистиката може да битува в нечия глава, задръстена от конспиративни теории", споделяше приживе Тилкова, пише Лупа.бг.

"Орденът е с консултативен статут към ООН и с постоянни представителства в Ню Йорк, Виена и Женева. Участва в номинирането на кандидатите за Нобелова награда за мир", хвалеше се Алена.

И още:

"Мъжете и жените тамплиери имат еднакви права и отговорности и разбира се, мечът служи единствено за ритуални цели както в същността си на оръжие, така и на кръст. В Ордена работя здраво с надеждата, че със скромните си усилия принасям благо и светлина в нашето общество, удобно чувстващо се в безвидността на мрака."

