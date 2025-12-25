Исак получи извинение от дърводелеца от Тотнъм

Един от многобройните дърводелци, наричащи се футболисти на Тотнъм -Мики ван де Вен, се е свързал с Александър Исак, за да се извини за влизането, което доведе до счупването на крака на нападателя.

Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот описа влизането на нидерландския бранител на Тотнъм като "безразсъдно". Исак ще бъде извън игра за няколко месеца, след като бе опериран в понеделник.

Английските медии съобщават, че Ван де Вен е влязал в контакт с Исак във вторник, след като стана ясно колко сериозна е контузията на шведа.

Нападателят на Ливърпул бе контузен при отбелязването на първия гол в срещата при успеха с 2:1 на мърсисайдци над "шпорите".

В същото време Исак благодари на феновете на Ливърпул за подкрепата им и заяви, че ще "работи усилено", за да се възстанови възможно най-скоро.

"Много съжалявам, че ще отсъствам за известно време. Време е да се възстановя и да подкрепям отстрани. Ще работя усилено, за да се върна възможно най-скоро. Благодаря на всички фенове на Ливърпул и на всички останали за милите послания, те не остават незабелязани", написа Исак в социалните мрежи.

