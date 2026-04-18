Александър Исак каза истината за себе си

Звездната покупка на Ливърпул от миналото лято - Александър Исак, вече записа три участия за мърсисайдци след възстановяването си от тежка контузия.

Последната му изява бе като титуляр в двубоя от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен (0:2) във вторник, когато игра до края на първото полувреме.

"Бях аут за дълго време и работих здраво, за да се завърна," сподели Исак пред официалния сайт на клуба.

"Много съм щастлив, че отново съм на терена. Не е лесно да отсъстваш толкова дълго, но чувствам, че навлизам във форма и се надявам скоро да постигнем и резултати. При почти всяка рехабилитация - някои са по-сложни от други. Но това беше трудна контузия и отне много здрава работа и дълги дни, за да стигна дотук."

"Всъщност не знам каква точно е статистиката ми в тези мачове! Но мисля, че това са двубоите, които означават най-много за феновете и за играчите (б.р. дербито с Евертън). Това са моментите, в които искаме да участваме, и се надявам да направим деня добър за нас."

Исак завърши с оптимизъм за предстоящото гостуване:"Мисля, че просто трябва да направим добро представяне, да работим здраво и да играем като отбор. Качеството е налице, просто трябва да го покажем."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com