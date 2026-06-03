Лятната селекция започна: Левски уреди първи нов

Мощната лятна селекция на „Герена“ започна! Левски уреди първи нов. Това е бразилецът Рейналдо. 24-годишното крило ще подпише договор за три сезона със сините.

От „Герена“ бяха постигнали споразумение с португалския елитен Санта Клара за трансфера на играча още през миналата седмица. Сега си стиснаха ръцете и с играча, пише „Тема Спорт“.

Левски ще плати за правата му 1.5 милиона евро. Очаква се до часове официално да бъде обявено привличането на Рейналдо. През изминалия сезон бразилецът игра под наем във втородивизионния Шавеш. Сините опитват да уредят и друг играч от този клуб – левият бек Давид Кусо.

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев е отпуснал 5 милиона евро за селекция, като Рейналдо няма да бъде единствения, за когото ще бъде платена трансферна сума това лято.

Рейналдо също загатна за предстоящия трансфер в Левски. Бразилецът последва сините в социалните мрежи, което е ясен знак за преминаването му на „Герена“. Крилото е юноша е на Крисиума, след което преминава в дублиращия отбор на Атлетико Паранаензе, след това играе и за първия тим. Има мачове още за КС Алагоано, Гуарани и Алверка. В последните два отбора, подобно и в Шавеш, Рейналдо играе под наем от Санта Клара. За този отбор Рейналдо има записани само 9 минути в 1 среща.

Левски има интерес и към друг играч, който е носил екипа на Шавеш през миналия сезон. Това е левият защитник Давид Кусо. 22-годишният анголец е хванал окото и на турския Самсунспор. В плановете на сините още са Муса Сумано от НАК Бреда, Иван Башич от Астана, Хусем Тка от Есперанс и Лукас Вентура от Апоел БШ, както и Боян Милосавлевич, Севи Идриз, Жоел Цварц от Локо Пд и напусналия Лудогорец Педро Нареси.

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